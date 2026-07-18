لمتضرري الإيجار القديم.. منصة مصر الرقمية تكشف شروط السكن البديل

في إطار حراك تشريعي وتنفيذي غير مسبوق لإعادة التوازن الاجتماعي وضمان حياة كريمة للمواطنين، فتحت الدولة ملفًا معقدا بقرارات حاسمة تضمن حقوق كافة الأطراف، وتطبيقًا للمادة الثامنة من قانون الإيجار القديم، التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وضعت منصة مصر الرقمية خارطة طريق واضحة وحزمة من الشروط الصارمة لمنح سكن بديل ومناسب للمستحقين من سكان الإيجار القديم؛ لتشكل هذه الخطوة مظلة أمان مجتمعي تُنهي عقودًا من الجدل وتوفر بدائل سكنية حضارية تليق بالمواطن المصري.

شروط الحصول على سكن بديل لسكان الإيجار القديم

تتعدد شروط الحصول على سكن بديل لسكان الإيجار القديم المعلنة عبر منصة مصر الرقمية، والتي جاءت كالتالي:-

ـ أن يكون مقدم الطلب مستأجرا أصليا لوحدة سكنية أو غير سكنية.

ـ أن يكون مقدم الطلب مقيما فعليا بالوحدة المؤجرة وألا تكون مغلقة لمدة تزيد على سنة قبل التقديم.

ـ ألا يكون مقدم الطلب أو زوجه مالكا لوحدة سكنية أو غير سكنية تصلح للاستخدام في ذات الغرض.

ـ أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها في نفس المحافظة التي تقع بها الوحدة الأصلية.

ـ استحقاق الوحدة البديلة بوحدة واحدة فقط حتى وإن تعدد من تعاقد أو امتد إليهم عقد الإيجار.

الأوراق المطلوبة للحصول على سكن بديل لسكان الإيجار القديم

أما عن الأوراق المطلوبة للحصول على سكن بديل لسكان الإيجار القديم، فجاءت كالتالي:

ـ طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقا للنموذج المعد لذلك.

ـ صورة من عقد الإيجار للمستأجر الأصلي والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية لمن إليه عقد الإيجار.

ـ إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي.

ـ صورة شهادات ميلاد الأبناء.

ـ صورة من المستندات المثبتة للحالة الاجتماعية.

أماكن التقديم على طلبات سكن بديل لسكان الإيجار القديم

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع منصة مصر الرقمية، جهتين أساسيتين لاستقبال طلبات السكن البديل المخصص للمستحقين من متضرري قانون الإيجار القديم:

1ـ التقديم الإلكتروني: من خلال الدخول على منصة مصر الرقمية الرسمية بالضغط هـــنـــــا (digital.gov.eg)

ـ يقوم المواطن بإنشاء حساب بالرقم القومي

ـ يدخل إلى قسم خدمات السكن البديل

ـ ملء البيانات المطلوبة ورفع المستندات (عقد الإيجار، بطاقة الرقم القومي، إثبات الدخل) بصيغة PDF أو صور واضحة

​2ـ التقديم اليدوي / الورقي (عبر المقرات الرسمية): من خلال مكاتب البريد المميكنة المنتشرة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، من خلال "برنامج الوكيل" حيث يتم تعبئة الاستمارة وتسليم الملف والمستندات يدويًا.