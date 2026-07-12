تبدأ من 1500 جنيه.. مفاجأة بشأن قيمة الإيجارات لمستأجري الإيجار القديم

أكد الدكتور سعيد حسنين، أستاذ التخطيط العمراني، أن مشكلات الإسكان تمثل أزمة كبيرة لعدد كبير من الأسر، موضحًا أن هناك العديد من المواطنين يعانون من عدم توافر السكن المناسب، الأمر الذي دفع الدولة إلى توفير وحدات سكنية جديدة لحل هذه المشكلات.

مستأجري الإيجار القديم

وأضاف الدكتور سعيد حسنين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الحكومة خصصت 100 ألف وحدة سكنية لمستأجري الإيجار القديم، على أن يتم طرح ما بين 25 و30 ألف وحدة في المرحلة الأولى.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس جدية الدولة في توفير سكن ملائم للمواطنين الذين كانوا يقيمون في وحدات خاضعة لقانون الإيجار القديم.

ولفت إلى أن الحكومة حددت عددًا من المدن الجديدة التي ستشهد طرح الوحدات السكنية، كما حددت الجهات التي يحق للمواطنين التقديم من خلالها، إلى جانب إتاحة أكثر من مكان لتقديم الطلبات.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى ستشمل عددًا من المحافظات، من بينها القاهرة، ومدينة بدر، ومحافظة الشرقية، بالإضافة إلى محافظات أخرى، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد طرح وحدات جديدة في عدد أكبر من المحافظات.

وأوضح أن قيمة الإيجار ستُحدد وفقًا لدخل كل مواطن، بحيث لا تتجاوز 25% من قيمة الراتب الذي يحصل عليه، في إطار جهود الدولة للتيسير على المواطنين، لافتًا إلى أن قيمة الإيجار لبعض الفئات قد تتراوح بين 1500 و2000 جنيه شهريًا.