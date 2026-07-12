آبل تغير قواعد اللعبة.. إستراتيجية ذكية من آيفون 18 برو لاكتساح مبيعات 2026

تستعد شركة آبل لإحداث تغيير جذري في سوق الهواتف الذكية هذا العام، حيث كشفت أحدث التقارير عن استراتيجية جديدة وتوقيت ذكي تخطط له الشركة لطرح هاتفها المرتقب "آيفون 18 برو" (iPhone 18 Pro)، بهدف السيطرة المبكرة على مبيعات الموسم ومواجهة المنافسة الشرسة من هواتف أندرويد.

توقيت ذكي لمواجهة منافسي أندرويد

وتشير التقارير القادمة من سلاسل الإمداد والتوريد في آسيا إلى أن آبل تعتزم تقديم موعد الإعلان الرسمي والإنتاج الضخم لهواتف آيفون 18 برو. تأتي هذه الخطوة الاستباقية لقطع الطريق على المنافسين التقليديين، وخاصة الشركات التي تعتمد على معالجات "سناب دراجون" (Snapdragon) من كوالكوم، والتي بدأت مؤخرًا في تقديم مواعيد إطلاق هواتفها الرائدة إلى شهر أكتوبر ونوفمبر بدلاً من بداية العام الجديد.

مزايا حصرية لنسخ آيفون 18 برو

ولن تقتصر استراتيجية آبل الجديدة على التوقيت فحسب، بل ستحمل هواتف آيفون 18 برو ترقيات عتادية حصرية تميزها عن النسخ العادية.

وتسعى الشركة من خلال هذه الخطوة إلى دفع المستخدمين نحو الطرازات الأعلى سعرًا والأكثر ربحية، مستغلةً التطور الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي وميزات التصوير الاحترافي التي ستكون محركًا أساسيًا للمبيعات.

السيطرة على مبيعات نهاية العام

ويرى خبراء قطاع التكنولوجيا أن تفكير آبل في تغيير جدولها الزمني المعتاد يعكس مرونة غير مسبوقة في التعامل مع السوق، فإتاحة الهواتف في وقت مبكر تضمن للشركة تدفقات نقدية قوية وتأمين حصة سوقية ضخمة قبل انطلاق موسم أعياد الميلاد والتسوق العالمي، مما يضع منافسيها في موقف دفاعي طوال الربع الأخير من العام.