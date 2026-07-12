القبض على المتهم بإتلاف إطارات سيارة طليق شقيقته بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بإحداث تلفيات بسيارته عمداً حال توقفها أمام مسكنه بالقاهرة .



بالفحص تبين أنه بتاريخ 25/ يونيو المنقضى تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من شقيق طليقته لقيامه بإحداث تلفيات بإطارات السيارة خاصته عمداً باستخدام (آلة حادة) لوجود خلافات عائلية بينهما لرفضه العودة لشقيقته .

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بمحافظة الجيزة) ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





