باكستان تعرب عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

حثت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم /الأحد/، جميع الأطراف المعنية بالنزاع في الشرق الأوسط بممارسة ضبط النفس، واتخاذ خطوات فورية نحو عدم التصعيد والالتزام بالتعاهدات الخاصة بكل طرف، مُعربة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوترات في المنطقة.

وذكرت الخارجية الباكستانية- في بيان، عبر حسابها على منصة /إكس/- "أن باكستان ستظل ملتزمة بتوفير جميع أشكال الدعم لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة من خلال الحوار والدبلوماسية".

وأضاف البيان أن باكستان تؤكد دعمها لسيادة جميع الدول الشقيقة في المنطقة وسلامة أراضيها.

يُشار إلى أن الجيش الأمريكي أعلن، في وقت سابق، أنه ضرب 140 هدفًا عسكريًا إيرانيًا في أحدث ضرباته، وذلك في أعقاب هجوم على سفينة تجارية كانت تمر عبر مضيق هرمز، وحمّل مسؤوليته للحرس الثوري الإيراني.

في المقابل.. أعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أنه لن يُسمح بعبور السفن عبر المضيق إلا بعد الحصول على تصريح، مشيرة إلى تعليق حركة العبور بسبب ما وصفته بـ"التحركات الأمريكية غير القانونية".