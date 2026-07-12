يقول ما يشاء.. مدافع فرنسا يرد على تصريحات لامين يامال

رد ابراهيما كوناتي، لاعب ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا، على تصريحات لامين يامال قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في إطار نصف نهائي كأس العالم.

وكان لامين يامال قد أكد أن فرنسا يجب أن تخشى إسبانيا وليس العكس.

ورد كوناتي قائلا: “لا، لا، لا.. بصراحة تامة، نحن لا نستمع إلى ما يقال في الخارج”.

وتابع مدافع ليفربول السابق حديثه قائلا: “لا يجب أن نخاف من أي منافس. علينا أن نحافظ على تواضعنا وألا نقع في هذا الفخ، خاصة في هذه المرحلة الحاسمة من البطولة. الآن، يمكنه أن يقول ما يشاء، ونحن من جانبنا سنحاول الاستعداد للمباراة بأفضل طريقة ممكنة. وفي نهاية اللقاء، سنرى لمن ستكون الغلبة”.

إشادة باسبانيا

كما أشاد كوناتي بالمنتخب الإسباني ووصفه بأنه “فريق استثنائي”، مشددا على ضرورة عدم التركيز على لاعب واحد فقط في صفوف المنافس، بل على الفريق ككل.