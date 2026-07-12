أسعار السلع الغذائية اليوم الأحد .. تراجع كبير في البيض والمكرونة والشاي وارتفاع الفول

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية تراجعًا خلال تعاملات اليوم الأحد 12 يوليو 2026، تصدرها المكرونة المعبأة 400 جرام التي انخفض سعرها بقيمة 5.69 جنيه، إلى جانب تراجع أسعار الشاي والعدس والبيض، بينما اقتصر الارتفاع على عدد محدود من السلع، أبرزها الفول المعبأ الذي زاد بنحو 1.89 جنيه.

أسعار البيض اليوم

سجل متوسط سعر كرتونة البيض 100.61 جنيه، بتراجع قدره 2.57 جنيه مقارنة بالتعاملات السابقة.

وسجل متوسط سعر كرتونة البيض البلدي 124.92 جنيه، بانخفاض بلغ 0.99 جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيضة البيضاء 4.36 جنيه، بزيادة قدرها 0.17 جنيه.

وسجل متوسط سعر البيضة الحمراء 4.50 جنيه، بارتفاع بلغ 0.21 جنيه.

ووصل متوسط سعر البيضة البلدي إلى 5.15 جنيه، بزيادة قدرها 0.15 جنيه.

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

ارتفع متوسط سعر الأرز المعبأ إلى 35.02 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 0.20 جنيه.

وصعد متوسط سعر الفول المعبأ إلى 64.02 جنيه للكيلو، بزيادة بلغت 1.89 جنيه.

أسعار السلع التي انخفضت اليوم

تراجع متوسط سعر الدقيق المعبأ إلى 26.71 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 0.48 جنيه.

وانخفض متوسط سعر زيت عباد الشمس إلى 101.33 جنيه للتر، بتراجع بلغ 0.42 جنيه.

وتراجع متوسط سعر السكر المعبأ إلى 35.63 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 1.07 جنيه.

وسجلت المكرونة المعبأة (400 جرام) 23.36 جنيه، منخفضة بنحو 5.69 جنيه.

وانخفض سعر المكرونة المعبأة (كيلو) إلى 28.77 جنيه، بتراجع قدره 0.28 جنيه.

وتراجع متوسط سعر العدس المعبأ الصحيح إلى 64.00 جنيه للكيلو، بانخفاض بلغ 7.53 جنيه.

وانخفض متوسط سعر المكرونة السائبة إلى 26.04 جنيه للكيلو، بتراجع قدره 0.19 جنيه.

وتراجع متوسط سعر الفول المعبأ المجروش إلى 62.65 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 1.48 جنيه.

وسجل شاي العروسة (40 جرامًا) 11.03 جنيه للعبوة، بانخفاض بلغ 0.67 جنيه.

وانخفض سعر شاي ليبتون (40 جرامًا) إلى 19.10 جنيه للعبوة، بتراجع قدره 4.23 جنيه.

وتراجع متوسط سعر العدس الأصفر المعبأ إلى 69.53 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 0.09 جنيه.

وسجل زيت الذرة 121.52 جنيه للتر، منخفضًا بقيمة 1.36 جنيه.

كما تراجع متوسط سعر الشاي إلى 242.63 جنيه للكيلو، بانخفاض بلغ 11.79 جنيه.