أحمد فتوح يكشف تفاصيل إصابته التي أخفاها خلال مشوار مصر بالمونديال

كشف أحمد فتوح، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفراعنة أمام إيران في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه تحامل على نفسه من أجل استكمال اللقاء.

وقال فتوح، خلال لقائه ببرنامج "كلام الناس" المذاع عبر فضائية MBC مصر: "سمعت طرقعة خلال الربع ساعة الأخيرة من مباراة إيران، وكنت أعرف أنني تعرضت لتمزق، وأخبرت الطبيب أنني سأستمر رغم رفضه، حتى لا يلعب المنتخب بنقص عددي".

وأضاف: "كنت أشعر بألم شديد وتفاقمت الإصابة بسبب استكمال المباراة، لكنني الآن بخير، وبعد يومين سأتماثل للشفاء".

ويأتي حديث فتوح بعد المشاركة التاريخية لمنتخب مصر في كأس العالم 2026، حيث نجح الفراعنة في التأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال، قبل الخروج أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في مباراة قوية.