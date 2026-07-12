أحمد فتوح يكشف مفاجأة بشأن مستقبله مع الزمالك بعد مونديال 2026

كشف أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مستقبله مع القلعة البيضاء، مؤكدًا أن الموسم المقبل سيكون الأخير في عقده الحالي، مع وجود إمكانية لخوض تجربة الاحتراف حال تلقيه عرضًا مناسبًا.

وقال فتوح خلال لقائه ببرنامج "كلام الناس" المذاع عبر فضائية MBC مصر: "الموسم المقبل هو الأخير في تعاقدي مع الزمالك، والنادي تحدث معي حول التجديد، لكنني لم أطلب أي شيء ولم نتفاوض حتى الآن، وإذا حصل النادي على عرض بمقابل مادي جيد وأنا أيضًا أحصل على مقابل جيد قد أحترف بالخارج".

وأضاف: "إذا حصلت على عرض أعلى من المقابل المادي للزمالك داخل مصر لن أرحل عن النادي، وأقول هذا الأمر منذ عدة سنوات، وأنا ألتزم بكلمتي، ولا علاقة لي بمن قال إنه لن يلعب لنادٍ آخر في وقت سابق".

وتأتي تصريحات فتوح في أعقاب الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، بعدما نجح الفراعنة في التأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال، قبل الخروج أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في مباراة قوية أقيمت على ملعب "مرسيدس بنز" بمدينة أتلانتا الأمريكية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل، أمس السبت، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بمدينة العلمين، عقب العودة من المشاركة التاريخية في كأس العالم، حيث منح لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري كأس الجدارة ووسام الرياضة من الطبقة الأولى، تقديرًا لما قدموه من أداء مشرف خلال البطولة.

وأكد التكريم الرئاسي حجم التقدير للجيل الحالي من لاعبي المنتخب، الذي نجح في كتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية، وهو ما انعكس أيضًا على تصريحات اللاعبين حول مستقبلهم وطموحاتهم خلال الفترة المقبلة.