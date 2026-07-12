قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تغطية اقتصادية| قفزة كبيرة للجنيه الذهب.. اعرف السعر الآن
والدة سما رامي: ابنتي كاملة الأهلية.. ومن حقها تعيش حياتها وتختار شريكها بنفسها
رعـ. ب في تل أبيب.. استطلاع رأي يثير القلق ويزيد الانقسام السياسي| تغطية خاصة
صورة غامضة.. وكيل محمد صلاح يثير الجدل بشأن وجهة الفرعون المقبلة
بعد إقالة «ثياو».. الكشف عن أبرز المرشحين لتدريب منتخب السنغال
ميسي يستحق الطرد.. الغندور: قرارات تحكيمية مثيرة للجدل في كأس العالم لمصلحة الأرجنتين
إيران تكشف حقيقة الهجوم على محطة بوشهر النووية وحدوث تسريب للمواد المشعة
مليون جنيه لكل فرد في منتخب مصر من نجيب ساويرس بعد إنجاز المونديال| تفاصيل
الضحية الـ 17.. رحيل مدرب السنغال بعد الخروج من المونديال
صلاح سلام: جيش الاحتلال يواصل التدمير والتجريف والتهجير في جنوب لبنان
نجل شوبير يحتفل بخطوبته على النائبة سجى عمرو هندي.. صور
الحكم بإعدام حميدتي قائد قوات الدعم السريع و15 من المنتسبين للميليشيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جوري بكر تعتذر عن تصريحاتها بشأن زواج ذوي الهمم: لم أقصد الإساءة وسأبارك للعروسين بنفسي

جوري بكر تعتذر عن تصريحاتها بشأن زواج ذوي الهمم: لم أقصد الإساءة وسأبارك للعروسين بنفسي
جوري بكر تعتذر عن تصريحاتها بشأن زواج ذوي الهمم: لم أقصد الإساءة وسأبارك للعروسين بنفسي
أوركيد سامي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

حرصت الفنانة جوري بكر على توضيح موقفها والاعتذار عن تصريحاتها الأخيرة التي أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن زواج ذوي الهمم، مؤكدة أن حديثها فُهم بشكل مختلف عن قصدها، وأنها لم تكن تنوي الإساءة أو التسبب في حزن أي شخص.

وكتبت جوري بكر، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها «إنستجرام»: «حابة أوضح إن اللي حصل كان من غير قصد خالص، ومكنش في نيتي أضايق أو أسيء لأي حد».

وأضافت: «ولو كلامي اتفهم بشكل غير اللي قصدته، فأنا بعتذر بكل حب واحترام، لأن أكيد آخر حاجة أتمنى إنها تحصل هي إن حد يزعل مني».

وحرصت جوري بكر على توجيه التهنئة للعروسين، قائلة: «وبالمناسبة، ألف ألف مبروك للعروسين، وربنا يسعدهم ويتمم لهم على خير، ويجعل أيامهم كلها فرح وسعادة، وإن شاء الله هاجي أبارك بنفسي وأقدم لهم ورد، لأن المحبة والاحترام بينا أكبر من أي سوء تفاهم».

واختتمت رسالتها قائلة: «كل التقدير والمحبة للجميع».

ويأتي اعتذار جوري بكر بعد حالة الجدل التي أثارتها تصريحات تلفزيونية سابقة لها، تحدثت خلالها عن موقفها من زواج ذوي الهمم، حيث قالت: «أنا ضد زواج ذوي الهمم، شوفت بوست واحدة من ذوي الهمم بتتجوز، هل ده في شرع ربنا؟ هل دول يجب عليهم الزواج؟ ولا الناس بتاخد الكلام على مزاجها؟ عشان لو ده حصل، يبقى حرام وربنا ميرضاش بيه، الأطفال الأبرياء دول مش بيتجوزوا، من إمتى الداون بيتجوز؟».

كما أكدت جوري بكر، خلال حديثها، أنها لم تقصد التنمر على ذوي الهمم، موضحة: «أنا لا أتنمر عليهم، على العكس تمامًا، 

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تخرج جوري بكر برسالة توضيحية تؤكد خلالها عدم تعمدها الإساءة، وتقدم اعتذارها في حال فُهم حديثها بصورة مختلفة عما كانت تقصده، إلى جانب تهنئتها للعروسين وتأكيدها رغبتها في تقديم التهنئة لهما بشكل شخصي.

وشددت جوري بكر في رسالتها على أن المحبة والاحترام يظلان أكبر من أي سوء تفاهم، لتنهي الجدل برسالة اعتذار وتهنئة، مؤكدة تقديرها ومحبتها .

جوري بكر اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

ميسي

رسميًا في الأرجنتين.. منع تسمية المواليد الجُدد باسم ميسي

صبري نخنوخ

براءة صبري نخنوخ في قضية مخالفات بناء بالعجوزة

حالة الطقس

استعدوا لحرارة قياسية.. موجة "الصهد الرطب" تضرب البلاد في هذا الموعد

أسعار السبائك الذهب الآن

سعر سبيكة 10 جرام.. أسعار السبائك الذهب الآن

الزمالك

إعلامي: الزمالك يفاوض 3 مدربين أجانب ويترقب رفع إيقاف القيد

تريزيجيه

الأحمر رفع السعر.. الرياض السعودي يمنح الأهلي 72 ساعة لحسم صفقة تريزيجيه

الاهلي

الغندور: لا أزمة في تعديل اللوائح لمشاركة الأهلي.. والنادي الكبير يستحق التواجد

بالصور

نجل شوبير يحتفل بخطوبته على النائبة سجى عمرو هندي.. صور

النائبة سجى عمرو هندي
النائبة سجى عمرو هندي
النائبة سجى عمرو هندي

محافظ الشرقية يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ودفع معدلات الأداء

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أول سيارة سباق كهربائية.. فريق سباقات جامعة عين شمس يستعد للمشاركة على ‏حلبة سيلفرستون بإنجلترا ‏

فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس

محافظ الشرقية: تكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط للشوارع

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية اقتصادية| قفزة كبيرة للجنيه الذهب.. اعرف السعر الآن

إيمان عبد اللطيف

رعـ. ب في تل أبيب.. استطلاع رأي يثير القلق ويزيد الانقسام السياسي| تغطية خاصة

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| الدراسة من المنزل.. بيان عاجل من التعليم يخص المدارس الدولية

زفاف النجمة الأمريكية تايلور سويفت

ساعات كارتييه وحقائب فاخرة.. كواليس زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد