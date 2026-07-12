جوري بكر تعتذر عن تصريحاتها بشأن زواج ذوي الهمم: لم أقصد الإساءة وسأبارك للعروسين بنفسي

حرصت الفنانة جوري بكر على توضيح موقفها والاعتذار عن تصريحاتها الأخيرة التي أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن زواج ذوي الهمم، مؤكدة أن حديثها فُهم بشكل مختلف عن قصدها، وأنها لم تكن تنوي الإساءة أو التسبب في حزن أي شخص.

وكتبت جوري بكر، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها «إنستجرام»: «حابة أوضح إن اللي حصل كان من غير قصد خالص، ومكنش في نيتي أضايق أو أسيء لأي حد».

وأضافت: «ولو كلامي اتفهم بشكل غير اللي قصدته، فأنا بعتذر بكل حب واحترام، لأن أكيد آخر حاجة أتمنى إنها تحصل هي إن حد يزعل مني».

وحرصت جوري بكر على توجيه التهنئة للعروسين، قائلة: «وبالمناسبة، ألف ألف مبروك للعروسين، وربنا يسعدهم ويتمم لهم على خير، ويجعل أيامهم كلها فرح وسعادة، وإن شاء الله هاجي أبارك بنفسي وأقدم لهم ورد، لأن المحبة والاحترام بينا أكبر من أي سوء تفاهم».

واختتمت رسالتها قائلة: «كل التقدير والمحبة للجميع».

ويأتي اعتذار جوري بكر بعد حالة الجدل التي أثارتها تصريحات تلفزيونية سابقة لها، تحدثت خلالها عن موقفها من زواج ذوي الهمم، حيث قالت: «أنا ضد زواج ذوي الهمم، شوفت بوست واحدة من ذوي الهمم بتتجوز، هل ده في شرع ربنا؟ هل دول يجب عليهم الزواج؟ ولا الناس بتاخد الكلام على مزاجها؟ عشان لو ده حصل، يبقى حرام وربنا ميرضاش بيه، الأطفال الأبرياء دول مش بيتجوزوا، من إمتى الداون بيتجوز؟».

كما أكدت جوري بكر، خلال حديثها، أنها لم تقصد التنمر على ذوي الهمم، موضحة: «أنا لا أتنمر عليهم، على العكس تمامًا،

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تخرج جوري بكر برسالة توضيحية تؤكد خلالها عدم تعمدها الإساءة، وتقدم اعتذارها في حال فُهم حديثها بصورة مختلفة عما كانت تقصده، إلى جانب تهنئتها للعروسين وتأكيدها رغبتها في تقديم التهنئة لهما بشكل شخصي.

وشددت جوري بكر في رسالتها على أن المحبة والاحترام يظلان أكبر من أي سوء تفاهم، لتنهي الجدل برسالة اعتذار وتهنئة، مؤكدة تقديرها ومحبتها .