أحمد موسى: دعم الرئيس للمنتخب رسالة تاريخية.. وكل ما يطلبه حسام حسن يجب تنفيذه

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدعم الذي يحظى به المنتخب الوطني من الدولة، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ يمثل رسالة واضحة بأهمية مواصلة البناء على الإنجاز الأخير، مطالبًا بتوفير جميع احتياجات الجهاز الفني بقيادة حسام حسن خلال المرحلة المقبلة.



مستويات مميزة خلال البطولة

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن عدداً من اللاعبين قدموا مستويات مميزة خلال البطولة، مشيدًا بالحارس مصطفى شوبير، قائلًا: “مصطفى شوبير عالمي.. أسد ابن أسد، وقدم بطولة كبيرة، ومعاه كل حراس المنتخب كانوا على مستوى المسؤولية”.



وأشار إلى أن المنتخب كشف عن مواهب جديدة تستحق الدعم، مضيفًا: “كان حد يعرف حازم حسن أو زيكو قبل البطولة؟، النهارده بقوا نجوم، وحمزة عبد الكريم هيبدأ الموسم المقبل مع الفريق الأول لبرشلونة، ودي رسالة إن عندنا مواهب كبيرة لازم نحافظ عليها”.

التقاط صورة تذكارية منفردة

وأوضح موسى أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعبين والجهاز الفني، وحرصه على التقاط صورة تذكارية منفردة مع كل لاعب؛ يعكس حجم التقدير الرسمي لما حققه المنتخب، مؤكدًا أن هذه المشاهد تمثل رسالة دعم قوية لكل عناصر الفريق.



وطالب الإعلامي بإزالة أي عقبات قد تواجه المنتخب، قائلاً: “اللي محتاجه المنتخب يتعمل، ولو في لوائح محتاجة تتغير؛ تتغير، وكل اللي يطلبه الكابتن حسام حسن لازم يتنفذ، وكل الأندية تساعد المنتخب والجهاز الفني”.



وأضاف أن حسام حسن يحظى اليوم بدعم غير مسبوق، موضحًا: “الكابتن حسام النهارده عنده دعم رئاسي وحكومي وشعبي، وبقى أيقونة عند الشعب المصري، وعليه مسؤولية كبيرة لاستكمال النجاحات مع المنتخب”.



وأكد موسى أن الإنجاز الذي حققه المنتخب أسعد المصريين، ووحّد الجماهير خلف فريقها الوطني، مشيرًا إلى أن كلمات حسام حسن، وإبراهيم حسن، ومحمد صلاح، خلال لقاء الرئيس، حملت رسائل وطنية مهمة، وأظهرت حبهم لمصر واعتزازهم بما تحقق.

استمرار دعم المنتخب

واختتم أحمد موسى حديثه بالتأكيد على أن احتفال الجماهير بالمنتخب يعكس حجم الإنجاز، قائلًا إن التفاف المصريين حول منتخبهم يمثل رسالة وحدة وفخر، ويؤكد أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد استمرار دعم المنتخب لتحقيق المزيد من النجاحات.