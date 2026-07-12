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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: المنتخب أمن قومي.. ويطالب بمعسكر طويل لحسام حسن وتقليص الأجانب إلى 3 لاعبين

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي
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أكد الإعلامي أحمد موسى أن المنتخب الوطني يجب أن يحظى بالأولوية المطلقة خلال المرحلة المقبلة، مطالبًا بتوفير كل سبل الدعم للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

معسكر قبل تصفيات أمم أفريقيا

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن المنتخب يحتاج إلى معسكر إعداد قوي قبل انطلاق التصفيات، مضيفًا: “المنتخب محتاج، وكابتن حسام محتاج معسكر قبل تصفيات أمم أفريقيا، شهر أو شهرين، واللي يطلبه كابتن حسام يتنفذ”.


وشدد على أن مصلحة المنتخب يجب أن تكون فوق مصالح الأندية، قائلًا: “الأولوية للمنتخب الوطني، وما فيش نادي يوقف في طريق المنتخب. شوفوا المنتخب عمل إيه، البلد كلها فرحت، والعرب كلهم فرحانين، اللي عمله المنتخب أمن قومي أمام الجميع”.


وأشار موسى إلى أن الدولة قدمت رسالة دعم واضحة للمنتخب، مؤكدًا أن لقاء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمنتخب الوطني، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة اتحاد الكرة، عكس حجم الاهتمام الرسمي ودعم الدولة الكامل للفريق.


وجدد الإعلامي مطالبته بتقليص عدد اللاعبين الأجانب في الأندية، قائلًا: "كفاية ثلاثة أجانب مؤقتًا، والأهم تنفيذ كل طلبات المنتخب والجهاز الفني، لأن مصلحة المنتخب فوق أي اعتبار".


ودعا الأندية إلى التركيز على اكتشاف المواهب في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن مصر تمتلك عناصر مميزة تحتاج فقط إلى الفرصة، وقال: “اطلعوا الصعيد، ولفوا المحافظات، هتلاقوا مواهب كبيرة، لكنها محتاجة رعاية وشفافية، وما ينفعش لاعب يتحرم من الفرصة لأنه ما عندوش فلوس أو بسبب الواسطة”.


وأضاف أن جميع الأندية تمتلك بدائل كافية، ولا ينبغي أن يتعطل المنتخب بسبب غياب لاعب أو أكثر، موضحًا: “الأهلي مش هيقف على لاعب، والزمالك مش هيقف على لاعب، وكل الأندية لازم يكون عندها بدائل في كل مركز، علشان المنتخب ياخد احتياجاته في أي وقت”.

 كلنا نساند المنتخب

واختتم أحمد موسى حديثه بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود خلف المنتخب الوطني، قائلًا: “لازم كلنا نساند المنتخب، ونساعد كابتن حسام حسن والجهاز الفني، ونوفر لهم كل ما يحتاجونه، لأن نجاح المنتخب هو نجاح لمصر كلها”.

كأس الأمم تصفيات كأس الأمم أحمد موسى المنتخب الوطني الإعلامي أحمد موسى

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