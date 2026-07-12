رسائل نارية من أحمد موسى بعد إنجاز المونديال.. وترشيح أبو ريدة لـ«فيفا»

في سلسلة من التصريحات القوية، أشاد الإعلامي أحمد موسى بالإنجاز الذي حققه منتخب مصر في كأس العالم، مؤكدًا أن الفراعنة أثبتوا قدرتهم على منافسة كبار المنتخبات، وفي مقدمتها الأرجنتين، داعيًا إلى استثمار هذا النجاح والبناء عليه خلال المرحلة المقبلة.

كما تناول ملفات عدة، أبرزها تطوير منظومة التحكيم بالاعتماد على الكفاءات الوطنية، وإمكانية ترشيح المهندس هاني أبو ريدة لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى جانب إشادته بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة المنتخب، معتبرًا أنه يعكس تقدير الدولة لما حققه اللاعبون من إنجاز تاريخي أسعد المصريين.

أحمد موسى: عندنا منتخب قوي.. إحنا كنا واكلين الأرجنتين في المونديال

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر لديها منتخب قوي، تفوق على منتخبات عالمية في كأس العالم، مردفًا: «منتخب مصر تفوق على الأرجنتين، وهو قادر على مواجهة أي منتخب.. لازم نبني كمان على اللي حصل، ومش نقف عنده».

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»: «أنا شوفت مباراة المغرب وفرنسا، وشوفت مباراة مصر والأرجنتين، مفيش مقارنة.. إحنا كنا واكلين الأرجنتين في المباراة، وتفوقنا عليهم».

وأضاف: «كنا ضمن أفضل 10 منتخبات في العالم في أيام حسن شحاتة، ومنذ 16 عامًا لم ندخل هذا الترتيب، وإن شاء الله نرجع تاني.. إحنا أفضل منتخب عربي وأفريقي في كأس العالم، وبعد اللي عملناه قدام الأرجنتين، قادرين على مواجهة أي منتخب».

وتابع: «جميع مدربي العالم وأساطير كرة القدم تكلموا عن مباراة مصر وأشادوا بها.. لازم نبني على اللي وصلنا ليه في الفترة دي، ومش نرجع تاني».

أحمد موسى: رئيس لجنة الحكام الكولومبي لم يطور شيء

وأكد الإعلامي أحمد موسى أننا، إذا كنا نريد تطبيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاعتماد على الكوادر الوطنية في المجال الرياضي، فإن رئيس لجنة الحكام الكولومبي أوسكار رويز لم يطور شيئًا، ويتقاضى راتبًا بالدولار.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن الحكام المصريين بخير، ولم نرَ من الخبير الأجنبي أي تطوير، وكلنا شاهدنا أن الحكم المصري في كأس العالم كان أفضل من كثير من الحكام.

وتابع: «هناك أشياء كثيرة عليها علامات استفهام في عهد الحكم الكولومبي، ولا بد أن نبدأ الاعتماد على الحكم المصري في إدارة لجنة الحكام، وليس من الضروري أن نقسو على حكامنا؛ لأننا شاهدنا كوارث في كأس العالم».

وأضاف: «لا بد أن نؤهل ونطور حكامنا بشكل احترافي، حتى يكون لدينا 4 أو 5 أطقم تحكيمية للمنافسات، ولا بد أن نعتمد على كادر وطني قوي يؤهل الحكام.. أنا اليوم أول مرة أعرف اسم هذا الحكم، ولا بد أن نقول له: شكرًا».

وأكمل: «أنا أقدم كثيرًا في البرنامج عن الرياضة، وهذه أول مرة يكون فيها شخص أجنبي مسؤولًا عن ملف، ولا أعرف اسمه، وهذا دليل على أنه ليست له بصمة.. وأريد أن أرى من يريد أن يتحدث عن الكابتن حسام حسن، ويقول إن مصر ستُهزم أمام إيران وبلجيكا.. يا جماعة، لديهم مشاكل شخصية، ولا يريدون لحسام أن يحقق ما حققه، بينما الرئيس السيسي كرم الجميع اليوم».

وأردف: «حسام وأنتم، هذا أمر شخصي وموضوع آخر، لكن الرئيس السيسي كرم الجميع، وبفضل الله كنا أول من تحدث هنا في البرنامج عن تكريم المنتخب؛ لأن رجالنا وصلوا إلى الأدوار الإقصائية، ولا بد أن نقول لهم: شكرًا.. فمن يقدم خدمة للناس، ويسهم في رفع اسم البلد، لا بد أن نقول له: شكرًا».

واستطرد: «تكريم الرئيس السيسي اليوم صفعة إضافية لمن حاولوا أن يتصيدوا أخطاء للجهاز الفني، والذين شككوا في قدرته على تولي القيادة الفنية للمنتخب».

هاني ابو ريدة لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم

أكد الإعلامي أحمد موسى أن المهندس هاني أبو ريدة يتمتع بعلاقات قوية وجيدة على المستوى العالمي، وهو رجل قوي جدًا في مجاله.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «هاني أبو ريدة يستطيع أن يتولى قيادة منظومة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ويحقق فيها العدالة، وألا يتحكم فيها المال والسياسة».

وأضاف: «هاني أبو ريدة يعمل بكفاءة وخبرة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، ونحن نقدر أن نتولى هذا المنصب».

وقال: «إنفانتينو لن يستمر في منصبه رئيسًا للاتحاد الدولي لكرة القدم، لأنه فاسد، ويتحرك بطائرة خاصة لمشاهدة جميع مباريات كأس العالم».

وتابع: «هاني أبو ريدة رجل نزيه، وحان الوقت أن نتحدث عن ترشيحه لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).. أفريقيا كلها ستكون معه، وكذلك القارة الأسيوية، وأوروبا ضد إنفانتينو».

أحمد موسى: كأس الفخر والاعتزاز أهم من كأس العالم

وعلق الإعلامي أحمد موسى على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة منتخب مصر، بعد الإنجاز الذي حققه الفراعنة في المونديال، واستقبال الجماهير للأبطال في مدينة العلمين.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «اللي استقبل المنتخب في العلمين مصريين، مش جايبنهم من بره.. أنا بشكرهم إنهم اتحركوا وراحوا العلمين عشان يستقبلوا المنتخب في مطار العلمين».

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن «اللي استقبل المنتخب في العلمين مصريين، وفيه ناس راحت العلمين لاستقبال المنتخب، قادمين من سوهاج».

وتابع الإعلامي أحمد موسى: «كأس الفخر والاعتزاز الذي منحه الرئيس السيسي لمنتخب مصر أهم من كأس العالم».

العلمين تريند منذ أمس بسبب تكريم الفراعنة

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «شايف تعليقات على السوشيال ميديا: ليه خلوا الاحتفال في العلمين؟ طيب يا سيدي، العلمين دي مش أرض مصرية وفيها مصريون؟ أنا في ناس كلمتني قالت لي: نروح إزاي العلمين؟ قلت لهم: خد العربية وروح، والناس راحت في درجة حرارة عالية علشان رجالتنا».

وأضاف: «العلمين تريند منذ أمس بسبب هذا التكريم، وCNN بتنقل الاحتفال من العلمين. إنت زعلان ليه؟ إنت مضايق ليه؟ إحنا عاملين مدينة حديثة ومتطورة، إنت ليه زعلان؟ مش مهم نحتفل فين، المهم نحتفل».

وتابع: «اللي عملوه الرجالة ده تاريخ، هنحتفل النهارده وبكرة، ولحد ما نروح أمم أفريقيا. إحنا المنتخب الوحيد اللي دهس الأرجنتين، رغم إنهم واخدين دعم من الصهاينة وشركات المراهنات.. ورغم الهزيمة، شوفوا هيثم حسن وصلاح وزيكو عملوا إيه في الأرجنتين، إحنا المنتخب الوحيد اللي خلّى ميسي يبكي».

وأردف أحمد موسى: «آخر ربع ساعة في المباراة لا يمت لكرة القدم بصلة. الرئيس السيسي كرم المنتخب وسلمه كأس الفخر والاعتزاز، وبالمناسبة الكأس ده أهم من كأس العالم، افهم اللي عاوز تفهمه، إيه الهدف من الكأس؟».

كما قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «منتخب مصر فرحنا في المونديال، والعالم كله بيتكلم عن مباراة منتخب مصر والأرجنتين».

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: «إحنا دهسنا الأرجنتين رغم دعم الصهاينة والفيفا وطاقم التحكيم لهم، وإحنا اللي خلّينا ميسي يبكي، وهيثم حسن محدش عرف يوقفه من لاعبي الأرجنتين، وإحنا سفلتنا الأرجنتين».

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن «الرئيس كرّم المنتخب المصري، ومنحهم كأس الفخر والاعتزاز، ونحن قدمنا كرة جميلة، ونتمتع بروح رياضية وأخلاقيات».

وقال الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": «ألاقي حد زعلان إننا بنحتفل بالمنتخب! هو إنت زعلان ليه إني بحتفل بمنتخبي؟ ورجالتنا عملوا إنجازًا كبيرًا».

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: «اللي استقبل المنتخب في العلمين مصريون، مش جايبنهم من بره.. أنا بشكرهم إنهم اتحركوا وراحوا العلمين عشان يستقبلوا المنتخب في مطار العلمين».

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن «اللي استقبل المنتخب في العلمين مصريون، وفي ناس راحت العلمين لاستقبال المنتخب، قادمين من سوهاج».

وتابع الإعلامي أحمد موسى: «الشعب المصري بيحتفل بالمنتخب في العلمين، وفي أي مكان في مصر».

الترتيب لاحتفالية في ستاد القاهرة

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «شكرًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، وما حدث اليوم يُعد تقديرًا كبيرًا للمنتخب واتحاد الكرة».

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: «تكريم الرئيس يُعد رسالة تقدير معبرة عن فخر واعتزاز الشعب المصري بالمنتخب».

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن هناك احتفالية يجري الترتيب لها في ستاد القاهرة، لاستكمال فرحة المصريين بالمنتخب.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: «منتخب مصر هو أفضل منتخب عربي وإفريقي في كأس العالم، كما تقدم على منتخبات ألمانيا وهولندا واليابان وكوريا الجنوبية».