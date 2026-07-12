مفاجآت| احتفالية جماهيرية ضخمة بإستاد القاهرة غداً للمنتخب

أكد الناقد الفني مصطفى الكيلاني، أن احتفالية جماهيرية ضخمة باستاد القاهره غداً للاعبي منتخب مصر وبحضور الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وللاعبي المنتخب.

واضاف الناقد الفني مصطفى الكيلاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن هذه الاحتفالية لتكريمهم على إنجاز كأس العالم 2026، متابعا أن هناك مفاجات حلو تحدث في الحفل الكبير في استاد القاهرة.

واشار إلى أن يحتضن استاد القاهرة الدولي مساء الاثنين احتفالية جماهيرية كبرى لتكريم أبطال منتخب مصر، وسط حضور جماهيري منتظر، في مشهد يواصل الاحتفاء بالإنجاز التاريخي الذي حققه «الفراعنة» في بطولة كأس العالم 2026.

وتابع أن يحي النجم تامر حسني، احتفالية 100 مليون شكراً، غداً الاثنين 13 يوليو، في ستاد القاهرة الدولي، والتي سيحتفي بها الجمهور بالانجاز التاريخي للمنتخب المصري في مشاركاته بكأس العالم النسخة الحالية.