نبيل فهمي: العدوان الإيراني المتكرر والممنهج يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول العربية

صرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن نبيل فهمي، الأمين العام، أجرى اتصالات هاتفية خلال الساعات الماضية، مع كل من أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية المملكة الأردنية، والأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين.

وتناولت الاتصالات تجدد الاعتداءات الايرانية على عدد من الدول العربية، في انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي، وتهديد ممنهج لأمن الملاحة البحرية وخطوط التجارة العالمية.

أعمال عدائية متكررة وممنهجة

وعبر فهمي خلال الاتصالات، عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد لهذه الاعتداءات التي وصفها بأنها "أعمال عدائية متكررة وممنهجة"، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول العربية وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، ومُجددا تضامن الجامعة الكامل مع المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والمملكة الأردنية في مواجهة هذه الإعتداءات.

كما جرى التأكيد على ضرورة العودة للمسار التفاوضي، والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن 2817، والعمل على احتواء التوترات، وبذل الجهود اللازمة للتوصل إلى حلول سلمية وشاملة تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.