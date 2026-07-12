القبض على طفل سرق مبلغا ماليا من داخل سيارة في الإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو، تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأطفال بسرقة مبلغ مالي وبعض المتعلقات الشخصية من داخل سيارة "فان" أثناء توقفها بمحافظة الإسماعيلية.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.

واعترف المتهم، بمواجهته، بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه، وسلاح أبيض كان بحوزته وقت ارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.