تحذير عاجل.. مادة تضاف إلى الفول تسبب الغثيان والقيء والصداع

كشف الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، عن المشكلات الصحية الناتجة عن تناول مادة «إيديت ثنائي الصوديوم»، التي تُستخدم بشكل عشوائي في بعض المأكولات، ومنها الفول الذي يتم تناوله في وجبة الإفطار.

وقال استشاري التغذية العلاجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، إن هذه المادة قد تسبب تقلصات في المعدة، وحالة من الغثيان، والإسهال، والقيء، والصداع، وانخفاض ضغط الدم.

وأوضح أن مادة «إيديت ثنائي الصوديوم» قد تجعل بعض المواد الغذائية أكثر استساغة، إلا أن تناولها بشكل عشوائي قد يؤدي إلى مشكلات صحية متعددة، وقد يتسبب لدى بعض الأشخاص في اضطرابات صحية خطيرة.

وأشار إلى أن إضافة مادة «إيديت ثنائي الصوديوم» إلى الوجبات بشكل عشوائي كارثة صحية، داعيًا المواطنين إلى الحذر من هذه الممارسات، ومطالبًا أصحاب المصانع والمنشآت الغذائية بعدم استخدام هذه المواد بصورة غير آمنة أو خارج الضوابط المقررة.