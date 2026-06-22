اكتشف علاقة مرض السكري بالفول السوداني

يعد مرض السكري من الأمراض الخطيرة الشائعة بين عدد كبير من الأشخاص ويلعب الفول السوداني دور كبير في الوقاية منه.

ووفقا لموقع webmd نكشف لكم تأثير الفول السوداني على السكري.

خطر الإصابة بمرض السكري

الفول السوداني من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، مما يعني أن تناوله لا يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم.

وتشير الدراسات إلى أن تناول الفول السوداني قد يقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني لدى النساء المعرضات لخطر الإصابة بهذا المرض.

تقليل الالتهاب

يلعب الالتهاب دورًا في حالات مرضية مثل أمراض القلب، والسكري من النوع الثاني، وأنواع معينة من السرطان والفول السوداني غني بمضادات الأكسدة، والدهون غير المشبعة، والألياف، ومواد أخرى تُقلل الالتهاب في الجسم.

تُشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الفول السوداني وزبدة الفول السوداني لديهم مؤشرات التهابية.