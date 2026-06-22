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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس بثالث أيام الصيف غدا.. توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح

الطقس
الطقس
محمد غالي

مع استمرار الأجواء الصيفية وارتفاع نسب الرطوبة، يترقب المواطنون حالة الطقس بثالث ايام الصيف ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، خاصة مع بداية موجات الحر التي تشهدها مختلف المحافظات. 

وفي هذا الإطار، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ممثلة في الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء 23 يونيو 2026.

حالة الطقس

حالة الطقس غدا

وتتوقع الهيئة أن يسود طقس معتدل الحرارة ورطب خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، في حين يسود طقس معتدل ورطب ليلا على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.

3 ظواهر جوية مؤثرة

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4:00 حتى 8:00 صباحا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة بالمناطق المكشوفة من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

وأكدت الأرصاد أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين أعلى من المسجل فعليا.

حالة الطقس

حالة الطقس في الإسكندرية

ومن المتوقع أن تصل نسبة الرطوبة في محافظة الإسكندرية إلى نحو 70%، مع تسجيل درجة حرارة عظمى 27 درجة مئوية وصغرى 24 درجة، وسط أجواء رطبة على مدار اليوم.

طقس الغربية

وتشهد محافظة الغربية طقسا حارا رطبا نهارا ومعتدل الحرارة رطبا خلال ساعات الليل، مع نشاط للرياح أحيانا بسرعة تصل إلى 30 كيلومترا في الساعة، وارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة يزيد من الشعور بحرارة الطقس.

ومن المتوقع أن تسجل المحافظة درجة حرارة عظمى 32 درجة مئوية، فيما تبلغ الصغرى 22 درجة مئوية، مع استقرار الأحوال الجوية وانعدام فرص سقوط الأمطار.

درجات الحرارة المتوقعة

وتسجل مناطق جنوب الصعيد أعلى درجات الحرارة غدا، حيث تقترب العظمى من 39 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 33 و34 درجة، مع أجواء ليلية معتدلة تتراوح فيها الصغرى بين 22 و23 درجة.

أما السواحل الشمالية فتشهد طقسا أقل حرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 29 و31 درجة مئوية، مع استمرار تأثير الرطوبة المرتفعة خلال ساعات النهار.

نصائح الأرصاد للمواطنين

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح بسبب الشبورة المائية، مع ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، خاصة في المناطق التي تشهد درجات حرارة مرتفعة.

كما شددت على أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، في ظل نشاط الرياح وارتفاع نسب الرطوبة الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال ساعات النهار.

حالة الطقس

استعدادات المحافظات

وفي إطار الاستعداد لأي تغيرات مفاجئة في الأحوال الجوية، وجه اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء والمراكز بسرعة التعامل مع أي طوارئ أو تقلبات جوية محتملة، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية في مختلف أنحاء المحافظة.

وتواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية متابعة تطورات الحالة الجوية على مدار الساعة، داعية المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية للحفاظ على سلامتهم خلال موجة الطقس الحار والرطب التي تشهدها البلاد.

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