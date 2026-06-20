الأرصاد: طقس حار في الأسبوع الأول من الصيف وتحذيرات لطلاب الثانوية العامة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدًا ستكون حول معدلاتها الطبيعية، دون أي ارتفاعات ملحوظة، موضحة أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 33 درجة مئوية.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن نسب الرطوبة تشهد ارتفاعًا كبيرًا خلال هذه الفترة، خاصة خلال شهري يوليو وأغسطس، وهما الأعلى في نسب الرطوبة، ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة عن القيم المسجلة فعليًا.

وأشارت منار غانم إلى أن المناطق الساحلية تُعد الأعلى في نسب الرطوبة، لافتة إلى أنها قد تتجاوز 95% خلال الأشهر المقبلة، موضحة أن الطقس خلال الأسبوع الأول من فصل الصيف يأتي في إطاره المعتاد، حيث يسود طقس حار نهارًا على أغلب المحافظات، وشديد الحرارة على محافظات الصعيد، فيما تتراوح درجات الحرارة ليلًا ما بين 24 و26 درجة مئوية، مؤكدة أن محافظتي الأقصر وأسوان تسجلان أعلى درجات حرارة خلال الأسبوع الجاري.

ولفتت منار غانم إلى أن فرص سقوط الأمطار تستمر خلال فصل الصيف، وتكون أكثر حدوثًا على محافظات الصعيد، مؤكدة أن الشبورة المائية تُعد الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرًا خلال الفترة الحالية، حيث تكون كثيفة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لكنها تتلاشى سريعًا مع سطوع أشعة الشمس، ما يؤدي إلى تحسن الرؤية الأفقية.

ووجهت منار غانم نصائح للمواطنين، خاصة مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل، مع الحرص على استخدام المظلة أو ارتداء غطاء للرأس للوقاية من أشعة الشمس.