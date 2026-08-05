القبض على شخصين يبيعان المخدرات بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية عن منشور مدعوم بعدة مقاطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من شخصين لقيامهما ببيع المواد المخدرة أمام مسكنهما الكائن بالإسكندرية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 يوليو المنقضى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بين طرف أول : (القائمة على النشر ووالدها) وطرف ثان: (شخصان) جميعهم مقيمون بدائرة القسم ، لاعتراض الطرف الأول على قيام الطرف الثانى ببيع المواد المخدرة أمام مسكنهما فقام على أثر ذلك الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالسب.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما (عنصران إجراميان)، وضُبط بحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.