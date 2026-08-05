مقتل عدة أشخاص في حادث إطلاق نار جماعي بولاية نورث كارولينا

أعلن مكتب التحقيقات بولاية نورث كارولينا، اليوم الأربعاء، مقتل عدة أشخاص في حادث إطلاق نار جماعي في منطقة بروسبكت هيل بولاية نورث كارولينا الأمريكية.

وأضاف مكتب التحقيقيات، حسبما أوردت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية، أن شخصًا واحدًا على الأقل نُقل إلى المستشفى، ولم يتم تحديد هوية أي مشتبه به.

وشهدت ولاية نورث كارولينا الأمريكية عدة حوادث إطلاق نار بارزة في السابق مثل حادثة بلدة ساوثبورت التي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، وحادثة مدينة وينستون- سالم التي أودت بحياة شخصين.

ولم يتم تسجيل حادث إطلاق نار جماعي جديد بمثل هذه الإصابات في الأيام القليلة الماضية من شهر أغسطس 2026.