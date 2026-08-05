كابتن نقل ذكي: بحكم التجربة لو ولد وبنت شباب صغيرين في السن ركبوا ورا بيحصل تجاوز

علق أكرم عبد الكريم أحد كباتن النقل الذكي، على واقعة ادعاء فتاة تعرضها للتعدي والتحرش من أحد سائقي إحدى شركات النقل الذكي.

وقال أكرم عبد الكريم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة " المذاع على قناة “ المحور”: "أنا بقالي 10 سنين شغال كابتن نقل ذكي".

وأكمل اكرم عبد الكريم: "بحكم التجربة لو ولد وبنت شباب صغيرين في السن ركبوا ورا في السيارة بيحصل تجاوز داخل السيارة".

ولفت أكرم عبد الكريم: "أناشد رئيس الوزراء والحكومة ووزارة النقل يعملوا منظومة للنقل الذكي لتحديد أسعار الكيلو متر بين السائقين وتطبيقات النقل الذكي".