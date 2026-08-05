قوات الاحتلال تقتحم قريتي كفر مالك ودير جرير.. ومستوطنون يهاجمون أراضي "المغير" بفيرام الله

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قريتي "كفر مالك" و"دير جرير"، فيما اعتدى مستوطنون على أراضي قرية "المغير"، شرقي رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية "كفر مالك"، وانتشرت في أحيائها، كما اقتحمت "دير جرير" المجاورة، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

في سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا تحت جسر "بيت تعمر، المؤدي إلى بلدة "زعترة"، وأوقفت وفتشت مركبات الفلسطينيين، ودققت في هوياتهم وصورتهم، ما أدى إلى أزمة مرورية في المكان.