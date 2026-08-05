انتظار «مودريك» الطويل ينتهي بعودة مُثيرة للعب مع تشيلسي

أعاد الجناح الأوكراني ميخايلو مودريك إطلاق مسيرته بعودة مؤثرة إلى صفوف تشيلسي اليوم الأربعاء، بعد أيام من علمه بتخفيف عقوبة إيقافه بسبب انتهاك قواعد مكافحة المنشطات.

وشارك ‌اللاعب (25 عامًا) كبديل في مباراة تشيلسي الودية ضمن جولة ما قبل الموسم ضد يوفنتوس في هونج كونج، في ظهوره الأول منذ علمه بنتيجة تحليله السلبية في ديسمبر 2024.

وقال تشابي ألونسو مدرب تشيلسي بعد الهزيمة 1-صفر “أنا سعيد جدا من أجله، كانت عودته لحظة مؤثرة للجميع في النادي”.

وأضاف: "عندما أخبرته قبل المباراة أنه يمكنه اللعب ⁠لمدة 10 أو 15 دقيقة، كان سعيدا للغاية بالتأكيد، مرت فترة طويلة جدا (لم يتمكن خلالها من اللعب مع الفريق)، لذلك كان شعورا رائعا له وللجميع".

وانضم مودريك إلى تشيلسي قادما من شاختار دونيتسك عام 2023 مقابل مبلغ مبدئي قدره 62 مليون جنيه إسترليني (78.72 مليون دولار)، لكن مسيرته بدت في خطر عندما أوقفه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لمدة أربع سنوات بعد ثبوت تعاطيه مادة محظورة.

وأصر اللاعب الأوكراني دائما على أنه لم يتعاط مادة محظورة عن علم أو عمد، وتم تبرئته ليتمكن من ‌استئناف ⁠اللعب يوم الجمعة الماضي بعد أن أنهى الاتحاد الإنجليزي الإجراءات الانضباطية ضده بالاتفاق مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا).

وقبل مباراة اليوم، قال ألونسو إنه لم يتم اتخاذ "أي قرار" بشأن مستقبل مودريك في تشيلسي. وبعد المباراة، أشار إلى أن عودة مودريك للملعب كانت أمرا مهما.

وأضاف المدرب ⁠الإسباني "كان الأمر أكثر من مجرد قرار متعلق بالكرة. كان قرارا إنسانيا وعاطفيا لمنحه هذا الدعم وليشعر بالمساندة الكبيرة التي حظي به والاستقبال الرائع الذي لقيه عند دخوله الملعب".

وبعد جلسة الاستماع ⁠التي عُقدت الأسبوع الماضي، أشار الاتحاد الإنجليزي إلى أن مودريك ما كان ليثبت عليه أي نتيجة إيجابية وفقا للوثيقة الفنية الحالية للوادا وذلك بسبب التغييرات ⁠التي أجريت بعد أن جاءت نتيجة اختباره إيجابية.

موقف الاتحاد الإنجليزي

وقال الاتحاد الإنجليزي: “إذا تم أخذ عينة السيد مودريك اليوم، لما تم الإبلاغ عن تركيز المادة المحظورة في العينة ولما نتج عن ذلك أي انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات”.