أول تعليق من صلاح بعد انتقاله إلى طرابزون سبور رسميا

أبدى محمد صلاح، قائد منتخب مصر والمنضم حديثًا إلى طرابزون سبور التركي، سعادته الكبيرة بالحفاوة الجماهيرية التي حظي بها فور وصوله إلى المدينة، مؤكدًا عزمه على قيادة الفريق لتحقيق النجاحات محليًا وقاريًا.

وقال صلاح، في تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى طرابزون: "هناك نحو 25 ألف شخص في استقبالي، ولا أتذكر أنني شاهدت مثل هذا المشهد من قبل في أي مطار".

وأضاف: "هذا الحب والاهتمام أسعداني كثيرًا، وأجد صعوبة في وصف شعوري بالكلمات، إنه استقبال لن أنساه".

وأكد قائد منتخب مصر أنه يتطلع لبدء مشواره مع الفريق، قائلًا: "أنا سعيد للغاية، وأتطلع إلى خوض أول تدريب مع زملائي، وهدفي دائمًا هو المنافسة على الألقاب أينما لعبت".

تصريحات صلاح

واختتم صلاح تصريحاته بالتأكيد على طموحه مع النادي التركي: "سأبذل قصارى جهدي لتحقيق النجاح مع طرابزون سبور، وأتمنى أن نقدم موسمًا مميزًا في الدوري التركي والمنافسات الأوروبية".