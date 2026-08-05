نجوم السياسة والإعلام والرياضة يؤدون واجب العزاء للنائب محمد شبانة في وفاة والدته|صور

أدى عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية والإعلامية والرياضية، مساء الأربعاء، واجب العزاء للنائب محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ ومجلس نقابة الصحفيين ونائب رئيس مجلس إدارة الأهرام، في وفاة والدته، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، عقب صلاة المغرب.

وشهد العزاء مشاركة الدكتور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والكاتب ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

كما حرص على تقديم واجب العزاء الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين: جمال عبد الرحيم، ومحمد يحيى يوسف، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ومحمد الجارحي، إلى جانب الكاتب الصحفي خالد ميري، والنائب مصطفى بكري، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، والكاتب الصحفي حمدي رزق.

وشارك في العزاء أيضًا شوقي غريب، ومحمد عبد الواحد، وخالد الدرندلي، وطارق يحيى، وعلاء مقلد، وعبد الحميد بسيوني، ومحمد مجاهد، وأحمد سليمان، والكاتب الصحفي محمود مسلم، والإعلامي نشأت الديهي، والمستشار محمد عبده صالح مساعد وزير العدل، وطارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وعبد الناصر زيدان، والكاتب الصحفي كامل كامل رئيس قسم السياسة بـ"اليوم السابع".

كما قدم واجب العزاء النائب أحمد ترك، والكاتب الصحفي محمد الباز، والدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، والكاتب الصحفي كرم جبر، والإعلامي طارق علام، إلى جانب عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، والإعلاميين والرياضيين.

وكان النائب محمد شبانة قد أعلن وفاة والدته بعد صراع طويل مع المرض، وكتب عبر حسابه: "بقلوبٍ مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبحزنٍ يعجز اللسان عن وصفه، أنعى أغلى إنسانة في حياتي، أمي الحبيبة، التي رحلت إلى جوار ربها بعد رحلةٍ من الصبر والإيمان، تاركةً في القلب وجعًا لن يزول، وذكرى ستظل تسكن الروح ما حييت."