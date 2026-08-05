الهضبة عمرو دياب يفتتح موسم حفلات U Arena بالعلمين الجديدة

تنطلق الجمعة المقبل الموافق السابع من أغسطس، الحفل المرتقب بموسم U Arena بمدينة العلمين الجديدة، حيث يتصدر الفنان عمرو دياب حفل الافتتاح ضمن أجندة فعاليات "يلا ساحل 2026"، في أحد أبرز الأحداث الفنية المنتظرة هذا الصيف.



ويحمل هذا الحفل طابعًا خاصًا كونه أول ظهور جماهيري للهضبة بعد إطلاق ألبومه الجديد "حبيتك"، ومن المتوقع أن يشهد حضورًا واسعًا من عشاق الفن من مصر والعالم العربي.



ويأتي هذا الحفل بداية لموسم فني استثنائي تستضيف فيه U Arena كوكبة من نجوم الغناء العربي والعالمي، إلى جانب باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية.



وشهدت سماء مدينة العلمين الجديدة تحليق طائرات دعائية تحمل بوستر حفل الهضبة عمرو دياب، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبلة، في خطوة لافتة للترويج للحفل.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للطائرات وهي تجوب سماء المدينة، بينما حملت لافتات دعائية تضمنت رسالة: «لو شوفتها يبقى إنت محظوظ.. بياخدوا tickets حفلة عمرو دياب يوم الجمعة الجاية بلاش»، في إشارة إلى توزيع تذاكر مجانية على بعض المتواجدين.

وأثارت الفكرة تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، الذين أشادوا بالأسلوب الدعائي المبتكر للحفل، مع تداول الفيديوهات والصور بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي



ويواصل الألبوم تحقيق حضور قوي على مختلف المنصات الموسيقية والرقمية، بالتزامن مع الإقبال الكبير على أغنياته التي تصدرت قوائم الاستماع وتفاعلات الجمهور.