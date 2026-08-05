نصائح منظمة الصحة العالمية لحماية الأطفال والرضع في الصيف

يتعرض الأطفال الصغار والرضع من لمضاعفات خطيرة أثناء الحر الشديد لذا من المهم معرفة كيفية حمايتهم منها.

وذكرت منظمة الصحة العالمية مجموعة من الاجراءات التى تساعد على حماية الرضع من أضرار الحر الشديد.



حماية الرضع والأطفال

لا تترك الأطفال أو الحيوانات في المركبات المتوقفة لأي فترة من الزمن، لأن درجات الحرارة يمكن أن ترتفع بسرعة إلى مستويات خطيرة.



تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وابحث عن الظل أو ابقَ في الداخل فالظل يُخفف من شعورك بالحرارة بأكثر من 10 درجات مئوية

لا تغطي عربة الأطفال الرضع بقطعة قماش جافة، فهذا يزيد من حرارة المقصورة وبدلاً من ذلك، استخدم قطعة قماش رقيقة مبللة، وأعد ترطيبها حسب الحاجة لخفض درجة الحرارة.

استخدم مروحة محمولة لمزيد من التبريد



ألبسوا الأطفال ملابس خفيفة وفضفاضة تغطي بشرتهم، واستخدموا قبعات واسعة الحواف ونظارات شمسية وواقي الشمس لحمايتهم من أشعة الشمس.



اتبع الإرشادات المتعلقة بالحفاظ على برودة منزلك للحفاظ على درجة حرارة داخلية آمنة.