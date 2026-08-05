الألماني «يايسله» مدربًا لـ «نيوكاسل»

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد، اليوم الأربعاء، تعيين الألماني ماتياس يايسله مدربًا جديدًا للفريق.

وذكر النادي، في بيان رسمي، أن المدرب البالغ من العمر 38 عامًا يحظى بتقدير واسع كأحد أبرز المدربين الشباب في أوروبا ويأتي إلى نيوكاسل بعد نجاحات باهرة حققها مع كلٍ من ريد بول سالزبورج النمساوي وأهلي جدة السعودي.

وقبل 5 سنوات وفي سن الـ33 عاما فقط، تم تعيين يايسله مدربًا لريد بول سالزبورج النمساوي وحقق نجاحًا في موسمه الأول بتحقيق ثنائية الدوري والكأس في النمسا، كما قاد الفريق إلى الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يُحرز لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي، ويُحقق مزيدًا من التقدم في بطولة الدوري الأوروبي.

وفي صيف 2023، تم تعيين يايسله مدربًا لأهلي جدة وحقق نجاحًا مذهلا مع الفريق السعودي ليصبح أحد أبرز فرق آسيا، وضمن له التأهل لدوري أبطال آسيا في موسمه الأول.

وقد حقق رفقة الفريق السعودي الفوز بلقب دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين، ليصبح أول مدرب يحقق هذا الإنجاز.

وقال ديفيد هوبكنسون الرئيس التنفيذي لنيوكاسل يونايتد: "ماتياس أحد أكثر المدربين الشباب إثارةً وتقديرًا في عالم كرة القدم، ويسعدني انضمامه إلى نيوكاسل يونايتد .. أجرينا عملية اختيار دقيقة، وبرز كأفضل مرشح لهذا المنصب فهو يمتلك جميع الصفات التي كنا نبحث عنها.