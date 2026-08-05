عامل بمصنع طوب وانتحل صفة قاضٍ.. مفاجآت جديدة في قضية «القاضي المزيف» | فيديو

كشف الكاتب الصحفي محمد الطوخي، رئيس تحرير موقع "خلف الحدث"، تفاصيل جديدة في قضية المتهم بانتحال صفة قاضٍ، موضحًا أن التحقيقات كشفت أن المتهم كان يعمل في مصنع طوب بمنطقة أطفيح، واستغل مواقع التواصل الاجتماعي لإقناع المواطنين بأنه مستشار، بهدف النصب وتحقيق مكاسب مالية.

وقال «الطوخي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2"، إن أحد الأطباء النفسيين وصف المتهم بأنه يمتلك شخصية سيكوباتية، ولديه حب شديد للظهور وإيهام المحيطين به بالنجاح، رغم اعترافه في تحقيقات النيابة العامة بأنه لم يتمكن من الحصول على الشهادة الإعدادية.

وأضاف أن المتهم ارتكب جريمة التداخل في وظيفة عمومية بانتحال صفة قاضٍ، وارتدى الوشاح المميز للقضاة، كما أنشأ حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بينها "تيك توك" و"فيسبوك"، لإقناع أهالي بلدته بأنه أصبح مستشارًا.

وأوضح أن المتهم سبق أن صدر ضده حكم بالحبس لمدة 6 أشهر في واقعة مماثلة، وبعد خروجه انتقل من منطقته إلى عين شمس، قبل أن يعاود ارتكاب الجريمة، مشيرًا إلى أن أمر الإحالة جاء باعتباره عائدًا لارتكاب الجريمة خلال أقل من خمس سنوات.

وأشار «الطوخي» إلى أن المتهم تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من ضحاياه، حيث حصل على 50 ألف جنيه من إحدى السيدات، ونحو 260 ألف جنيه من سيدة أخرى، مستغلًا ادعاءه امتلاك نفوذ وصفة قضائية.