ريهام سعيد عن القاضي المزيف: خد حبوب شجاعة اسمها إيه عشان يعمل كده

أكدت الإعلامية ريهام سعيد، أن القاضي المزيف كان يظهر في فيديوهات وكان يصرح بجمل تقول إنه قد يكون مريض نفسي وجهات التحقيق سوف تحدد ذلك .

وقال ريهام سعيد في برنامج " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار "، :" إزاي حد يجرؤ إنه ينتحل شخصية قاضي وده خد حبوب شجاعة اسمها إيه عشان يعمل كده ".

وتابعت :" فيه ناس كتير على السوشيال ميديا بتفتي وبتقول اي كلام للناس في مختلف الموضوعات والامور الحياتية ".



واكملت ريهام سعيد :" القاضي المزيف مكنش عنده قبول او كاريمزما او اي حاجة وكان بيستغل الفيديوهات دي في حياته الشخصية ".

