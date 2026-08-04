قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا يرسل صورا أو فيديو.. عطل فني يضرب واتساب
حقيقة زلزال 4 و5 أغسطس.. رئيس البحوث الفلكية يرد على الشائعات
إيران: ألغينا هجوما على 3 أهداف بأوكرانيا بعد اعتذار كييف
صلاة الحاجة في جوف الليل.. أفضل وقت لقضاء الحوائج والدعاء المستجاب فيها
انخفاض أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 4-8-2026
بن رمضان يصل إلى الدوحة خلال ساعات للانضمام إلى الشمال القطري
خبير: إيران تراوغ في التعامل مع رغبة ترامب بإبرام اتفاق سريع
تعديلات بالمناهج الأزهرية.. إضافة التجويد والفرنسية للابتدائي واستبدال الأحياء بالتاريخ للثانوي
التاريخ يعيد نفسه في الرباط.. ركلتا جزاء ضائعتان للمغرب أمام السنغال
لجنة من الزمالك تتوجه لاستلام أرض الفرع الجديد بمدينة 6 أكتوبر
يارب استرها.. سيدة توثق لحظات الرعب داخل منزلها أثناء زلزال الفجر
شرط جديد من محمد صلاح قبل حسم انتقاله إلى طرابزون سبور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جلس على منصة الحكم وارتدى الوشاح .. نهاية القاضي المزيف ومحاكمته أمام الجنايات

المتهم
المتهم
إسلام دياب

عاطل قرر أن يتخذ طريق الشر وسيلة لكسب المال الحرام، فتمكن من دخول إحدى قاعات محاكم الجنايات، بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وقام بتصوير مقاطع فيديو داخل القاعة مرتديًا وشاحًا مشابهًا لوشاح القضاة، لإضفاء مظهر رسمي على شخصيته.

استخدم العاطل تلك المقاطع ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، واستغلها في إيهام المواطنين بأنه يعمل قاضيًا، وأنه قادر على إنهاء مصالحهم والتدخل في القضايا، قبل أن يستولي على أموال بعضهم، بمساعدة موظفين.

وظهرت الواقعة بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد المواطنين يتهم شخصًا بالاستيلاء على مبلغ مالي منه، بعد إيهامه بأنه يعمل قاض بالمحكمة، مناشدًا الجهات القضائية اتخاذ الإجراءات القانونية، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم الرئيسي، إلى جانب 3 موظفين، لاتهامهم بتسهيل دخوله إلى قاعات المحكمة ومساعدته في تنفيذ الواقعة،.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت جهات التحقيق حبسهم على ذمة القضية وإحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة لبدء محاكمتهم في الاتهامات المنسوبة إليهم.

سلاح ناري وذخيرة ووشاح قضائي.. النيابة العامة تكشف تفاصيل سقوط القاضي المزيف 

الواقعة بدأت بفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة مواطن تعرض للنصب

النصاب استولى على أمواله بانتحال صفة قاضي بمساعدة موظفين آخرين 

تم تحديد المتهم الأول وضبطه، ُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات مزورة 

باستجوابه أقر بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

أدعى قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية للمواطنين 

قام بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته.

أرشد إلى اشتراك متهم ثان معه في تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.

تم ضبط المتهم الثاني وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع المرئية والصور.

وبضبط العاملين بالمحكمة واستجوابهم، أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، وأنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات.

أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وتهيب النيابة العامة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء مصالح أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية.

ضرورة الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع لسرعة ضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

النيابة العامة انتحل صفة قاضي نصب قاضي مستشار النصب على المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة توقع وقوع زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس

هل يحدث زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس؟ البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

بسمة سمير

ماتت وأولادها في حضنها .. سيدة تفارق الحياة بسبب فزع زلزال الفجر

تنسيق الجامعات

جايب 65% علمي علوم؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق الجامعات 2026

وزير التربية والتعليم

بـ70 جنيه .. رسوم تسليم شهادات نجاح طلاب الثانوية العامة

جنازة القتلى في إثيوبيا

زلزال في إثيوبيا.. مقتل 14 شخصا بعد انهيار أرضي بإقليم أمهرة

سعر الجنيه الذهب اليوم

خسارة 840 جنيها.. الجنيه الذهب يواصل الهبوط

العاطل

ادعولي يا أخواتي أنا طالع المنصة.. آخر ظهور للمتهم بانتحال صفة قاضٍ قبل القبض عليه

أفصل الكهرباء فورًا واختبئ في مكان آمن.. 10 وصايا ذهبية للتعامل مع الزلزال وتجنب الأخطاء القاتلة

افصل الكهرباء فورًا .. 10 وصايا ذهبية للتعامل مع الزلزال

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في مصر اليوم

أسعار الذهب في مصر اليوم

جانب من مشاركة رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية : إصدار الإطار التنظيمي لـ الشورت سيلينج قريبًا لتنويع المسارات الاستثمارية

جانب من الاجتماع

تسليم 5762 وحدة إسكان اجتماعي للمستفيدين بـ جنوب سيناء

بالصور

تراجع الخصومات يعكس انتعاش الطلب على السيارات الكهربائية في ألمانيا

السيارات الكهربائية في ألمانيا
السيارات الكهربائية في ألمانيا
السيارات الكهربائية في ألمانيا

لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب

لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب
لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب
لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب

أسعار هيونداي جيتز المستعملة في مصر

هيونداي جيتز
هيونداي جيتز
هيونداي جيتز

طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ 3 مكونات.. حلوى صيفية منعشة في دقائق

طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ3 مكونات
طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ3 مكونات
طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ3 مكونات

فيديو

زلزال

يارب استرها.. سيدة توثق لحظات الرعب داخل منزلها أثناء زلزال الفجر

محمد فهيم

محمد فهيم: المسرح بيتي الأول.. وأستعد لأعمال جديدة |فيديو

أحمد الحجار

أحمد الحجار : أحاول الخروج من عباءة والدي .. وأتمنى تجسيد شخصية محمد فوزي | فيديو

فيلم كعكة الرئيس

عمان السينمائي | المستعمرة أفضل سيناريو .. وكعكة الرئيس جائزة لجنة التحكيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد