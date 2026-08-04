قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعضاء مجلس السلام يجتمعون لبحث تنفيذ خطة غزة في واشنطن
إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل منزل بعزبة شكشوك بالدقهلية
لا يرسل صورا أو فيديو.. عطل فني يضرب واتساب
حقيقة زلزال 4 و5 أغسطس.. رئيس البحوث الفلكية يرد على الشائعات
إيران: ألغينا هجوما على 3 أهداف بأوكرانيا بعد اعتذار كييف
صلاة الحاجة في جوف الليل.. أفضل وقت لقضاء الحوائج والدعاء المستجاب فيها
انخفاض أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 4-8-2026
بن رمضان يصل إلى الدوحة خلال ساعات للانضمام إلى الشمال القطري
خبير: إيران تراوغ في التعامل مع رغبة ترامب بإبرام اتفاق سريع
تعديلات بالمناهج الأزهرية.. إضافة التجويد والفرنسية للابتدائي واستبدال الأحياء بالتاريخ للثانوي
التاريخ يعيد نفسه في الرباط.. ركلتا جزاء ضائعتان للمغرب أمام السنغال
لجنة من الزمالك تتوجه لاستلام أرض الفرع الجديد بمدينة 6 أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مديرية العمل ببني سويف توفر 895 فرصة عمل و297 عقدًا بالخارج خلال يوليو

مديرية العمل ببني سويف
مديرية العمل ببني سويف

واصلت مديرية العمل بمحافظة بني سويف جهودها في تنفيذ تكليفات السيد حسن رداد وزير العمل، وتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بشأن التوسع في توفير فرص العمل اللائقة للشباب، وتعزيز منظومة التدريب المهني، وتكثيف أعمال التفتيش على المنشآت، وتفعيل إجراءات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب تقديم أوجه الرعاية والدعم للعمالة غير المنتظمة. 

وأوضح الأستاذ محمود باسل، وكيل وزارة العمل ببني سويف، خلال تقرير جهود المديرية عن الفترة من 1 يوليو حتى 31 يوليو 2026، أن المديرية حققت نتائج متميزة في مختلف القطاعات، حيث تم تسجيل 4201 باحث عن عمل، وتوفير 895 فرصة عمل، وتعيين 895 مواطنًا، بالإضافة إلى توفير 297 عقد عمل بالخارج، كما تم التفتيش على 43 منشأة لمتابعة تنفيذ قانون تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وأسفر ذلك عن تعيين 6 من ذوي الهمم، وتسجيل 304 من ذوي الهمم.

وأضاف وكيل الوزارة أن المديرية واصلت جهودها في مجال التدريب المهني، حيث تم استخراج 1123 شهادة قياس مستوى المهارة، وإصدار 1122 ترخيص مزاولة حرفة، بما يسهم في إعداد وتأهيل العمالة الفنية وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، أشار التقرير إلى التفتيش على 121 منشأة، وتحرير 59 محضرًا، إلى جانب تنفيذ 11 ندوة توعوية استفاد منها 184 مواطنًا، بهدف نشر ثقافة السلامة والوقاية داخل بيئة العمل.

وفيما يتعلق بتفتيش العمل، نفذت المديرية حملات على 225 منشأة، وتم المرور على 259 عاملًا، وتحرير 30 محضرًا، فضلًا عن تنظيم 4 ندوات توعوية استفاد منها 115 عاملًا، في إطار متابعة تطبيق أحكام قانون العمل والحفاظ على حقوق العاملين.

كما واصلت المديرية جهودها في رعاية العمالة غير المنتظمة، حيث تم تقديم خدمات الرعاية الصحية بقيمة 14 ألف جنيه شملت إجراء عمليات جراحية كبرى وصغرى، بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لعدد 25 حالة بإجمالي 250 ألف جنيه، وصرف منحة الرئيس الاستثنائية بقيمة 3000 جنيه لكل مستحق، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير مظلة حماية اجتماعية لهذه الفئة.

وأكد محمود الباسل أن المديرية مستمرة في تنفيذ خطة وزارة العمل، والتوسع في تقديم الخدمات للمواطنين، وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات لتوفير المزيد من فرص العمل، ورفع كفاءة القوى العاملة، بما يواكب متطلبات سوق العمل ويسهم في تحقيق أهداف التنمية بمحافظة بني سويف.


 

بني سويف عمل بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة توقع وقوع زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس

هل يحدث زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس؟ البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

بسمة سمير

ماتت وأولادها في حضنها .. سيدة تفارق الحياة بسبب فزع زلزال الفجر

تنسيق الجامعات

جايب 65% علمي علوم؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق الجامعات 2026

وزير التربية والتعليم

بـ70 جنيه .. رسوم تسليم شهادات نجاح طلاب الثانوية العامة

جنازة القتلى في إثيوبيا

زلزال في إثيوبيا.. مقتل 14 شخصا بعد انهيار أرضي بإقليم أمهرة

سعر الجنيه الذهب اليوم

خسارة 840 جنيها.. الجنيه الذهب يواصل الهبوط

العاطل

ادعولي يا أخواتي أنا طالع المنصة.. آخر ظهور للمتهم بانتحال صفة قاضٍ قبل القبض عليه

أفصل الكهرباء فورًا واختبئ في مكان آمن.. 10 وصايا ذهبية للتعامل مع الزلزال وتجنب الأخطاء القاتلة

افصل الكهرباء فورًا .. 10 وصايا ذهبية للتعامل مع الزلزال

ترشيحاتنا

انشقاق الأرض

هل تنشق الأرض أثناء الزلزال .. إليك الإجابة

الجلاش بالبسطرمة

طريقة عمل الجلاش بالبسطرمة في الفرن

ميريهان حسين

ميريهان حسين تستعرض رشاقتها بفستان لافت

بالصور

تراجع الخصومات يعكس انتعاش الطلب على السيارات الكهربائية في ألمانيا

السيارات الكهربائية في ألمانيا
السيارات الكهربائية في ألمانيا
السيارات الكهربائية في ألمانيا

لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب

لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب
لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب
لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب

أسعار هيونداي جيتز المستعملة في مصر

هيونداي جيتز
هيونداي جيتز
هيونداي جيتز

طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ 3 مكونات.. حلوى صيفية منعشة في دقائق

طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ3 مكونات
طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ3 مكونات
طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ3 مكونات

فيديو

زلزال

يارب استرها.. سيدة توثق لحظات الرعب داخل منزلها أثناء زلزال الفجر

محمد فهيم

محمد فهيم: المسرح بيتي الأول.. وأستعد لأعمال جديدة |فيديو

أحمد الحجار

أحمد الحجار : أحاول الخروج من عباءة والدي .. وأتمنى تجسيد شخصية محمد فوزي | فيديو

فيلم كعكة الرئيس

عمان السينمائي | المستعمرة أفضل سيناريو .. وكعكة الرئيس جائزة لجنة التحكيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد