مديرية العمل ببني سويف توفر 895 فرصة عمل و297 عقدًا بالخارج خلال يوليو

واصلت مديرية العمل بمحافظة بني سويف جهودها في تنفيذ تكليفات السيد حسن رداد وزير العمل، وتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بشأن التوسع في توفير فرص العمل اللائقة للشباب، وتعزيز منظومة التدريب المهني، وتكثيف أعمال التفتيش على المنشآت، وتفعيل إجراءات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب تقديم أوجه الرعاية والدعم للعمالة غير المنتظمة.

وأوضح الأستاذ محمود باسل، وكيل وزارة العمل ببني سويف، خلال تقرير جهود المديرية عن الفترة من 1 يوليو حتى 31 يوليو 2026، أن المديرية حققت نتائج متميزة في مختلف القطاعات، حيث تم تسجيل 4201 باحث عن عمل، وتوفير 895 فرصة عمل، وتعيين 895 مواطنًا، بالإضافة إلى توفير 297 عقد عمل بالخارج، كما تم التفتيش على 43 منشأة لمتابعة تنفيذ قانون تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وأسفر ذلك عن تعيين 6 من ذوي الهمم، وتسجيل 304 من ذوي الهمم.

وأضاف وكيل الوزارة أن المديرية واصلت جهودها في مجال التدريب المهني، حيث تم استخراج 1123 شهادة قياس مستوى المهارة، وإصدار 1122 ترخيص مزاولة حرفة، بما يسهم في إعداد وتأهيل العمالة الفنية وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، أشار التقرير إلى التفتيش على 121 منشأة، وتحرير 59 محضرًا، إلى جانب تنفيذ 11 ندوة توعوية استفاد منها 184 مواطنًا، بهدف نشر ثقافة السلامة والوقاية داخل بيئة العمل.

وفيما يتعلق بتفتيش العمل، نفذت المديرية حملات على 225 منشأة، وتم المرور على 259 عاملًا، وتحرير 30 محضرًا، فضلًا عن تنظيم 4 ندوات توعوية استفاد منها 115 عاملًا، في إطار متابعة تطبيق أحكام قانون العمل والحفاظ على حقوق العاملين.

كما واصلت المديرية جهودها في رعاية العمالة غير المنتظمة، حيث تم تقديم خدمات الرعاية الصحية بقيمة 14 ألف جنيه شملت إجراء عمليات جراحية كبرى وصغرى، بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لعدد 25 حالة بإجمالي 250 ألف جنيه، وصرف منحة الرئيس الاستثنائية بقيمة 3000 جنيه لكل مستحق، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير مظلة حماية اجتماعية لهذه الفئة.

وأكد محمود الباسل أن المديرية مستمرة في تنفيذ خطة وزارة العمل، والتوسع في تقديم الخدمات للمواطنين، وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات لتوفير المزيد من فرص العمل، ورفع كفاءة القوى العاملة، بما يواكب متطلبات سوق العمل ويسهم في تحقيق أهداف التنمية بمحافظة بني سويف.



