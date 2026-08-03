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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات | هجين 2026 سيدان في السوق السعودي .. إم جي 07 السيدان يمكنها قطع 840 كم

اخبار السيارات
اخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يوجد داخل سوق السيارات السعودي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 الهجين، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة إم جي عن طرازها الجديد إم جي 07 الكهربائي، وتنتمي 07 لفئة السيارات السيدان الكوبيه، وتظهر بتصميم عصري وأنيق، ومزودة بنظام كهربائي بجهد 800 فولت .

كشفت شركة جينيسيس عن طرازها الجديد جينيسيس GV60 ماجما موديل 2027، وتنتمي GV60 ماجما لفئة السيارات الهاتشباك الكوبيه، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، هيونداي أيونيك 5 N .

نيسان قشقاي 2027 مواصفات نيسان قشقاي بي ام دبليو 118 سيات ابيزا 2027 سيارات هجين 2026 إم جي 07 جينيسيس GV60 ماجما 2027

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