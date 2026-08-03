أخبار السيارات | هجين 2026 سيدان في السوق السعودي .. إم جي 07 السيدان يمكنها قطع 840 كم

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يوجد داخل سوق السيارات السعودي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 الهجين، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة إم جي عن طرازها الجديد إم جي 07 الكهربائي، وتنتمي 07 لفئة السيارات السيدان الكوبيه، وتظهر بتصميم عصري وأنيق، ومزودة بنظام كهربائي بجهد 800 فولت .

كشفت شركة جينيسيس عن طرازها الجديد جينيسيس GV60 ماجما موديل 2027، وتنتمي GV60 ماجما لفئة السيارات الهاتشباك الكوبيه، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، هيونداي أيونيك 5 N .