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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات هجين 2026 سيدان في السوق السعودي

سيارات هجين 2026 سيدان
سيارات هجين 2026 سيدان
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات السعودي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 الهجين، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات السعودي، ومن بينها: كيا K8، وتويوتا كراون، وهونداي أزيرا، ولكزس ES300h، وهوندا اكورد  .

هوندا اكورد موديل 2026

تحصل سيارة هوندا اكورد موديل 2026 علي قوتها من محرك 2000 سي سي، وتنتج قوة 204 حصان، وعزم دوران 335 نيوتن/متر، بجانب مولد كهربائي لتغذية المحرك الكهربائي ودفع السيارة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

هوندا اكورد موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هوندا اكورد موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 137 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة هوندا اكورد موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 133 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة هوندا اكورد موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 148 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة هوندا اكورد موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 151 ألف ريال سعودي .

لكزس ES300h موديل 2026

تستمد سيارة لكزس ES300h موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2500 سي سي، بجانب نظام هجين، وتنتج قوة 215 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

لكزس ES300h موديل 2026

تباع سيارة لكزس ES300h موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 198 ألف ريال سعودي .

هونداي أزيرا موديل 2026

قوة سيارة هونداي أزيرا موديل 2026 تصل إلي 296 حصان، وبها محرك سعة 3500 سي سي، وبها عزم دوران 359 نيوتن/متر، بجانب نظام هجين، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

هونداي أزيرا موديل 2026

الفئة الأولي من هونداي أزيرا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 148 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من هونداي أزيرا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 164 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من هونداي أزيرا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 175 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من هونداي أزيرا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 198 ألف ريال سعودي .

تويوتا كراون موديل 2026

عزم دوران سيارة تويوتا كراون موديل 2026 يصل إلي 221 نيوتن/متر، وبها قوة 218 حصان، وبها محرك سعة 2500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، بجانب نظام هجين .

تويوتا كراون موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كراون موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 154 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كراون موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 166 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كراون موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 202 ألف ريال سعودي .

كيا K8 موديل 2026

تنقل قوة سيارة كيا K8 موديل 2026 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، بجانب نظام هجين، وتنتج قوة 230 حصان، وبها عزم دوران 350 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كيا K8 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا K8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 135 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كيا K8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 158 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة كيا K8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 179 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة كيا K8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 213 ألف ريال سعودي .

مستقبل صناعة السيارات لكزس ES300h هونداي أزيرا كيا K8 هوندا اكورد هوندا اكورد موديل 2026 لكزس ES300h موديل 2026 هونداي أزيرا موديل 2026 طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 الهجين السيارات الجديدة موديل 2026 الهجين

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