استغاثة من أهالي الخانكة بعد ظهور تشققات بمنزل قديم.. والمحافظة: لم تلقى بلاغات عن الزلزال

تداول عدد من أهالي مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية استغاثة بشأن منزل قديم غير مأهول بالسكان يقع بشارع القاسمي، مؤكدين ظهور تشققات وانفصال أجزاء من حوائطه، وقالوا إن ذلك جاء عقب الهزة الأرضية التي شعر بها المواطنون فجر اليوم، مطالبين بسرعة انتقال الجهات المختصة لمعاينة العقار واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين.



وأوضح الأهالي أن المنزل مغلق منذ فترة طويلة، معربين عن تخوفهم من احتمالية تعرضه للانهيار، خاصة في ظل حالته الإنشائية، مطالبين بسرعة فحصه واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.



وفي السياق ذاته، أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن المحافظة لم ترصد أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات أو تأثيرات على المنشآت والمرافق العامة جراء الهزة الأرضية التي وقعت في الثالثة فجر اليوم الإثنين.



وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات تابعت الموقف منذ اللحظات الأولى بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات والجهات المعنية، حيث أظهرت المتابعة انتظام العمل بجميع المرافق الحيوية والخدمات العامة، وعدم تسجيل أي بلاغات بشأن وقوع أضرار.

وشدد محافظ القليوبية على استمرار رفع درجة الجاهزية والمتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات المختصة لرصد أي مستجدات، مؤكدا أن المحافظة تتعامل بكل الجدية مع أي بلاغات ترد عبر غرف العمليات، بما يضمن سرعة التعامل معها والحفاظ على سلامة المواطنين يمكنني أيضًا صياغته بصيغة أكثر إخبارية وتحفظًا، مع التأكيد على أن سبب التشققات لم يثبت ارتباطه بالهزة الأرضية.