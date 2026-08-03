إطلاق 15 مدرسة مصرية إيطالية جديدة فى مجال الضيافة تحت اسم “8ones”

في إطار استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، وتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية الدولية ، أعلنت الوزارة انطلاق 15 مدرسة مصرية إيطالية للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2026/2027 تحت اسم “ 8ones” وذلك بالتعاون مع أكاديمية إنجيم فارما جوليو ناتا وأكاديمية سان باولو للضيافة، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة فى مجال الضيافة وفق أحدث المعايير الدولية.

وتنطلق المدارس بالتعاون مع أكاديمية إنجيم فارما جوليو ناتا في مجال الضيافة، وتشمل مدرسة طلخا المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الدقهلية، ومدرسة بني سويف المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بني سويف، ومدرسة كفر الزيات المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الغربية.

كما تنطلق المدارس بالتعاون مع أكاديمية سان باولو للضيافة في تخصص الضيافة، وتشمل مدرسة أسوان للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة بمحافظة أسوان، ومدرسة سوهاج للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة بمحافظة سوهاج، ومدرسة أسيوط للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة بمحافظة أسيوط، ومدرسة شرق الفيوم للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة بمحافظة الفيوم، ومدرسة بندر دمنهور للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة بمحافظة البحيرة، ومدرسة أكتوبر للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة وصناعة السينما بمحافظة الجيزة.

كما تشمل مدرسة شرق مدينة نصر للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة ، ومدرسة بدر للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة، ومدرسة النزهة للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى مدرسة شرق الإسكندرية للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة، ومدرسة وسط الإسكندرية للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة بمحافظة الإسكندرية، ومدرسة جنوب السويس للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة بمحافظة السويس.

وتستهدف هذه المدارس تقديم نموذج تعليمي متطور يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي داخل بيئات عمل حقيقية، من خلال مناهج حديثة تم إعدادها بالتعاون مع الجانب الإيطالي، بما يضمن تأهيل الطلاب بالمهارات الفنية والمهنية التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التوسع في المدارس المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية يأتي في إطار رؤية الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني، وتعزيز الشراكات مع القطاع الصناعي والمؤسسات الدولية، وإعداد خريجين يمتلكون المهارات والخبرات اللازمة للمنافسة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ويمكن التقديم إلكترونيا لمدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر الرابط التالي:

https://dualedu.moe.gov.eg/