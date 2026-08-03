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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية: نسعى إلى احتواء التوترات المتصاعدة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة

بدر عبد العاطي
بدر عبد العاطي
البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن مصر تسعى إلى احتواء التوترات المتصاعدة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وجرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، و جيورجوس جيرابيتريتيس، وزير خارجية اليونان، اليوم الاثنين ٣ أغسطس، وذلك في إطار التواصل والتنسيق المستمر بين البلدين الصديقين لبحث سبل دفع التعاون الثنائي وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية.

ثمن الوزيران خلال الاتصال الزخم الذى تشهده العلاقات المصرية اليونانية في مختلف المجالات، في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، مؤكدين الحرص على مواصلة البناء على نتائج الزيارات والاتصالات رفيعة المستوى بما يعزز التعاون في المجالين السياسي والاقتصادي، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.


تطرق الاتصال أيضاً إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الاتصالات والجهود المصرية المكثفة الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد، مؤكداً دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الراهنة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية بما يسهم في احتواء التوترات المتصاعدة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تربط البلدين، ودعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.

وزير الخارجية الخارجية القاهرة الإخبارية

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