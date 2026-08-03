قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظة المنيا تتابع تداعيات الهزة الأرضية وتؤكد استقرار الأوضاع
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3 أغسطس
صحة المصريين خط أحمر.. تحركات برلمانية لمواجهة الإعلانات الطبية المضللة والغش التجاري
أخبار التوك شو| أحمد موسى: مصر تواجه واحدة من أصعب مراحلها.. والأرصاد: انكسار الموجة شديدة الحرارة الثلاثاء
تسليم استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة في المدارس .. اليوم
لو مجموعك بين 50-60% علمي.. تعرف على الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026
معاريف: إسرائيل تخشى أن يتركها ترامب وحيدة أمام إيران.. وتحذيرات من تهديد وجودي
مساعد وزير الخارجية الأسبق: خريطة طريق غزة تتضمن إدارة فلسطينية للقطاع.. وإعلان آليات التنفيذ قريبًا
جهز أوراقك .. المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الحكومية والأهلية 2026
ما مدى اشتراط الوضوء للاتيان بالأذكار عقب الصلوات؟.. الإفتاء توضح
بعد زلزال اليوم.. البحوث الفلكية يوجه تحذيرا عاجلا وتكشف التصرف الصحيح وقت الزلازل
شروط القبول بالمعاهد الصحية الشرطية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مساعد وزير الخارجية الأسبق: خريطة طريق غزة تتضمن إدارة فلسطينية للقطاع.. وإعلان آليات التنفيذ قريبًا

غزة
غزة
محمد البدوي

أكد السفير حسن هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إسرائيل على دراية بجميع تفاصيل خريطة الطريق الخاصة بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن آليات تنفيذها في إطار جدول زمني وبرعاية مصرية.

 تشكيل لجنة وطنية فلسطينية

وقال هريدي، خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، إن خريطة الطريق تنص على تشكيل لجنة وطنية فلسطينية تتولى إدارة شؤون قطاع غزة، مع التأكيد على رفض أي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من القطاع.

وأوضح أن المقترح لا يتضمن نزع سلاح حركة حماس لصالح إسرائيل، وإنما يشمل تشكيل لجنة فلسطينية مختصة تتولى جمع السلاح ضمن ترتيبات داخلية فلسطينية، بعيدًا عن أي تدخل من أطراف خارجية.

 جدول زمني محدد

وأضاف أن تنفيذ هذه الخطة من شأنه فتح مسار سياسي يتيح للفلسطينيين ممارسة حقهم في تقرير المصير، متوقعًا الإعلان عن التفاصيل التنفيذية خلال الأسبوعين المقبلين تحت رعاية مصرية ووفق جدول زمني محدد.

 اقتراب الانتخابات المقررة 

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن إسرائيل تواجه تراجعًا في شعبيتها داخل المجتمع الإسرائيلي مع اقتراب الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل، في ظل استمرار التحديات السياسية والأمنية.

فلسطين الخارجية وزير الخارجية إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تقييمات أسبوعية وشهرية لطلاب البكالوريا .. والحصول على 50% شرط لدخول الامتحان

زلزال السويس

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟.. البحوث الفلكية يوضح التفاصيل

مباحث أقسام الجيزة

بالأسماء.. شاهد اعتماد حركة التنقلات الداخلية لرؤساء مباحث أقسام الجيزة

زلزال

زلزال بقوة 5.5 ريختر في عدة مناطق بمصر.. وبيان عاجل من البحوث الفلكية

الأرصاد

العظمى تتخطى 45 درجة في الظل.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

وزير التربية والتعليم

هل هناك مواد خارج المجموع في البكالوريا ..وما عدد محاولات التحسين المتاحة؟|تفاصيل عاجلة

زلزال

بيان رسمي من البحوث الفلكية يوضح تفاصيل الزلزال

وزير التربية والتعليم

البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة.. تفاصيل كاملة تشرح نظامها الدراسي ومساراتها

ترشيحاتنا

كيف تفعل إشعارات الزلازل على موبايلك

كيف تفعل إشعارات الزلازل على موبايلك

ويندوز 11

أداء أسرع بدون تكلفة.. تحسينات مرتقبة لنظام ويندوز 11 للأجهزة الضعيفة

اخبار السيارات

أخبار السيارات| مرسيدس 190 Evo II تعود من التسعينيات.. مواصفات بورشه باناميرا 2026 GTS

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد