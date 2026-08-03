مساعد وزير الخارجية الأسبق: خريطة طريق غزة تتضمن إدارة فلسطينية للقطاع.. وإعلان آليات التنفيذ قريبًا

أكد السفير حسن هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إسرائيل على دراية بجميع تفاصيل خريطة الطريق الخاصة بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن آليات تنفيذها في إطار جدول زمني وبرعاية مصرية.

تشكيل لجنة وطنية فلسطينية

وقال هريدي، خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، إن خريطة الطريق تنص على تشكيل لجنة وطنية فلسطينية تتولى إدارة شؤون قطاع غزة، مع التأكيد على رفض أي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من القطاع.

وأوضح أن المقترح لا يتضمن نزع سلاح حركة حماس لصالح إسرائيل، وإنما يشمل تشكيل لجنة فلسطينية مختصة تتولى جمع السلاح ضمن ترتيبات داخلية فلسطينية، بعيدًا عن أي تدخل من أطراف خارجية.

جدول زمني محدد

وأضاف أن تنفيذ هذه الخطة من شأنه فتح مسار سياسي يتيح للفلسطينيين ممارسة حقهم في تقرير المصير، متوقعًا الإعلان عن التفاصيل التنفيذية خلال الأسبوعين المقبلين تحت رعاية مصرية ووفق جدول زمني محدد.

اقتراب الانتخابات المقررة

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن إسرائيل تواجه تراجعًا في شعبيتها داخل المجتمع الإسرائيلي مع اقتراب الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل، في ظل استمرار التحديات السياسية والأمنية.