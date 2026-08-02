خبير : توافر التمويل ومواد البناء وانسحاب إسرائيل شروط تعافي غزة

قال الخبير الاقتصادي، ثابت أبو الروس، إن نجاح الانتقال في قطاع غزة من اقتصاد الإغاثة الطارئة إلى مرحلة التعافي المبكر والتنمية يرتبط باستمرار وقف إطلاق النار وتوافر ضمانات حقيقية لتنفيذ الاتفاق ومنع أي خروقات تعرقل جهود إعادة الإعمار.

وأوضح أبو الروس خلال مداخلة عبر برنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية روان علي، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن التعافي يمكن أن يبدأ سريعاً إذا توفرت مصادر تمويل كافية، وسُمح بإدخال مواد البناء ومستلزمات البنية التحتية عبر دول الجوار، وفي مقدمتها مصر، إلى جانب توفير بيئة مستقرة تدعم تنفيذ مشاريع الإعمار.

وأضاف أن قطاع غزة يمتلك مقومات بشرية وخبرات تراكمت من تجارب سابقة في التعافي بعد جولات التصعيد، ما يعزز قدرته على استئناف النشاط الاقتصادي وإعادة البناء متى توافرت الظروف السياسية والاقتصادية المناسبة.

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