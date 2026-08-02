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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سقوط ديلر يروج لبيع المخدرات على السوشيال ميديا

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تاجر مخدرات يروج لبيع المواد المخدرة على السوشيال ميديا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى .

وبالفحص تم تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة ) وضبط بحوزته (كمية لمخدر الآيس– سلاح أبيض - هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها للترويج لبيع المواد المخدرة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية المواد المخدرة تاجر مخدرات

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