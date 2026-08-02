محافظ الغربية يبحث مع صندوق التنمية الحضرية مشروعات استثمارية وتنموية جديدة

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، المهندس خالد محمد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعقدا اجتماعًا مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، لبحث عدد من الملفات التنموية والاستثمارية، في إطار التعاون بين المحافظة والصندوق لدعم خطط التنمية وتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات المحافظة، إلى جانب مناقشة عدد من المشروعات والأعمال المستهدفة خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ ، اللواء محمد منصور شعير السكرتير العام للمحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ أن المحافظة تستهدف إقامة مشروعات تحقق عائدًا مستدامًا وتضيف موارد جديدة، مع اختيار الأنشطة التي تتناسب مع طبيعة كل موقع واحتياجات المنطقة. وتناول الاجتماع عددًا من المواقع المقترحة،لدراسة المشروعات المناسبة لها بما يحقق أفضل استفادة ممكنة منها.

وفي ملف التنمية العمرانية، استعرض الاجتماع مستجدات أعمال ترميم عمارات أرض المستعمرة بمدينة المحلة الكبرى، بعد نجاح المحافظة في إزالة المعوقات التي واجهت الأعمال بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضرية، واستئناف أعمال الترميم، إلى جانب متابعة موقف المرافق الموجودة بالمنطقة، تمهيدًا لنقل المستحقين إلى العمارات وإخلاء الأرض لاستكمال أعمال التطوير بها. كما تم بحث تنفيذ أعمال رصف بالإنترلوك لعدد من الشوارع في مدينتي طنطا والمحلة الكبرى، بما يسهم في رفع كفاءة المناطق وتحسين مستوى الخدمات والمظهر الحضاري.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر مع صندوق التنمية الحضرية، والدور الذي يقوم به في دعم جهود التنمية العمرانية وتحسين البنية الأساسية، موجهًا الشكر للمهندس خالد صديق وقيادات الصندوق على ما يقدمونه من دعم وتعاون جاد مع المحافظة، مؤكدًا أن الشراكة بين مؤسسات الدولة تسهم في دفع معدلات العمل وتنفيذ مشروعات ذات أثر ملموس ومستدام على أرض الغربية.