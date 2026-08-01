رئيس جامعة طنطا يقدم التهنئة لمساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا

قدم الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، خالص التهنئة للواء منتصر محفوظ، بمناسبة صدور القرار بتوليه مهام منصبه الجديد مساعداً لوزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في أداء مهام رسالته الوطنية الكبرى.

توجيهات جامعة طنطا

وأكد رئيس جامعة طنطا، على الدور العظيم والحيوي الذي تقوم به وزارة الداخلية وقياداتها الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار وتأمين الجبهة الداخلية، مشيراً إلى أن قطاع وسط الدلتا يشهد دائماً نموذجاً يحتذى به في التكامل والتنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية والجهات التعليمية والأكاديمية بما يخدم صالح المواطنين ويدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تقودها الدولة المصرية.

تهنئة مساعدي وزير الداخلية

من جانبه توجه اللواء منتصر محفوظ بخالص الشكر والتقدير لرئيس جامعة طنطا على هذه اللفتة الطيبة والتهنئة الكريمة، مؤكداً على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الجامعات المصرية، وفي مقدمتها جامعة طنطا، كمنارات للعلم والوعي والفكر وبناء الأجيال.