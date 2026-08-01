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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: اتفاق وقف الحرب في غزة نجاح لتحركات مصر ويعزز مكانة القاهرة صانعة الاستقرار

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

أكد النائب الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس النواب، أن التقدم المحرز في اتفاق وقف الحرب بقطاع غزة، وموافقة حركة حماس على استكمال المرحلة الثانية من الاتفاق، يمثل تطورًا مهمًا على طريق إنهاء الأزمة الإنسانية، ويعكس نجاح التحركات المصرية التي قادت جهود الوساطة بين الأطراف منذ اندلاع الأحداث.

وقف الحرب وإعادة الاستقرار إلى المنطقة

وقال الصالحي، في تصريح صحفي اليوم، إن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في ترسيخ دورها باعتبارها الطرف الأكثر تأثيرًا في جهود التهدئة، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف، وهو ما جعلها ركيزة أساسية في أي تحرك إقليمي أو دولي يستهدف وقف الحرب وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن، الدبلوماسية المصرية تعاملت مع الأزمة وفق رؤية شاملة جمعت بين المسار السياسي والبعد الإنساني، حيث لم تقتصر الجهود على تقريب وجهات النظر، بل امتدت إلى مواصلة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتقديم الدعم اللازم للأشقاء الفلسطينيين، ما يخفف من معاناة المدنيين داخل قطاع غزة.

وأوضح النائب أن المجتمع الدولي بات يدرك أن نجاح أي مبادرة لتحقيق التهدئة أو إطلاق مسار سياسي جاد يرتبط بالدور المصري، لما تتمتع به القاهرة من مصداقية وخبرة طويلة في إدارة الملفات الإقليمية، وقدرتها على بناء توافقات تسهم في احتواء الأزمات ومنع اتساع دائرة الصراع.

دعم القضية الفلسطينية

وأشار محمد الصالحي إلى أن مصر تواصل تحركاتها انطلاقًا من ثوابت راسخة تقوم على رفض التصعيد، وحماية المدنيين، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مع التأكيد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الأجواء لاستئناف العملية السياسية بما يحقق سلامًا عادلًا وشاملًا.

وشدد نائب الشرقية على أن القضية الفلسطينية، ستظل في مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية، وأن القاهرة تتحرك بشكل مسئول للحفاظ على الأمن الإقليمي، بالتوازي مع دعمها الكامل لكافة الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، ووقف نزيف الدم، وإعادة إعمار قطاع غزة.

وأكد أن النجاحات التي تحققها الوساطة المصرية تعكس حجم الثقة الدولية في القيادة السياسية المصرية، وترسخ مكانة مصر كقوة إقليمية قادرة على صناعة التوافقات، والدفاع عن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة ويدعم فرص تحقيق السلام الدائم القائم على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

غزة فلسطين القضية الفلسطينية البرلمان النواب

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