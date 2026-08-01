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أشرف أبو الهول: اجتماع القاهرة يمهد لتنفيذ اتفاق غزة بمشاركة الفصائل الفلسطينية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أشرف أبو الهول: اجتماع القاهرة يمهد لتنفيذ اتفاق غزة بمشاركة الفصائل الفلسطينية

فلسطين
فلسطين
عبد الخالق صلاح

أكد أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة «الأهرام»، أن اتفاق غزة لا يزال في مرحلة استكمال الترتيبات النهائية، موضحًا أن التنفيذ الفعلي لم يبدأ حتى الآن، في انتظار الانتهاء من معالجة التفاصيل الأخيرة عبر اجتماعات الوسطاء والأطراف المعنية.

وأوضح أبو الهول، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المرحلة الحالية تقتصر على اجتماعات تجمع الوسطاء الدوليين مع الجانب المصري والفصائل الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الخطوة الأهم ستكون عقد الاجتماع الرسمي للوسطاء، الذي يضم مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، لإطلاق عملية التنفيذ بصورة رسمية.

وأضاف أن هذا الاجتماع سيحدد الجدول الزمني لمراحل الاتفاق، على أن تبدأ حركة حماس والفصائل الفلسطينية، بعد مرور 14 يومًا، في تجهيز ترتيبات تسليم السلاح، من خلال تحديد المواقع المخصصة لتخزينه.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى ستشمل تسليم السلاح الخفيف والشخصي، على أن تتولى اللجنة الوطنية المستقلة لإدارة قطاع غزة برئاسة علي شعب استلامه، موضحًا أن هذه الخطوة ستكون مرتبطة بوصول طلائع قوات الاستقرار الدولية، التي ستتولى تأمين مخازن الأسلحة المخصصة لهذا الغرض.

وأكد أن الاتفاق لا يقتصر على حركة حماس وإنما يشمل جميع الفصائل الفلسطينية المسلحة، من بينها حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية وحركة المجاهدين ولجان المقاومة، وغيرها من التنظيمات التي تمتلك أسلحة، مشددًا على أن الاجتماع المرتقب في القاهرة سيضم ممثلين عن مختلف الفصائل، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للاتفاق.

أشرف أبو الهول اتفاق غزة الفصائل الفلسطينية

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