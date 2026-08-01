قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدأ تطبيقه اليوم بمطار القاهرة.. ماذا تعرف عن نظام التأشيرة الجديد؟
أحمد دويدار : لازم الأهلي يمشي زيزو وإمام عاشور عشان أوضة اللبس تستقر
ألفاظ خارجة .. محافظة الإسكندرية ترد على فيديو قاعة أفراح نادي الأطباء المثير
تصيعد برلماني بسبب أزمة المعاشات.. لجنة تقصي حقائق ومحاسبة المسئولين عن تعطل المنظومة
هند سعيد صالح تكشف كواليس صداقة والدها بالزعيم عادل إمام
100 ألف دولار شهريا.. ترامب يطلق خدمة مدفوعة للوصول الفوري إلى منشورات تروث سوشيال
7 ولايات تحت الاستهداف.. تصاعد الهجمات السيبرانية على أنظمة المياه الأمريكية وشبهات تتجه نحو إيران
مدير إدارة الصيانة يكشف تفاصيل الدقائق الأولى للتعامل مع حريق سفينة ميناء دمياط
هل تقترب المواجهة العسكرية؟.. هشام الحلبي يرسم سيناريوهات الضربة الأمريكية المحتملة ضد إيران
يوسف أسامة نبيه يقترب من الدوري العراقي.. تفاصيل
بعد شائعات خطورة البطيخ والمانجو.. استشاري تثقيف غذائي يكشف مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدير إدارة الصيانة يكشف تفاصيل الدقائق الأولى للتعامل مع حريق سفينة ميناء دمياط

مدير إدارة الصيانة يكشف تفاصيل الدقائق الأولى للتعامل مع السفينة ميناء دمياط
مدير إدارة الصيانة يكشف تفاصيل الدقائق الأولى للتعامل مع السفينة ميناء دمياط
شيماء جمال

كشف المهندس أحمد زقزوق، مدير إدارة الصيانة، تفاصيل الدقائق الأولى للتعامل مع حريق السفينة داخل ميناء دمياط، مؤكدًا أن فرق العمل تحركت فور تلقي التعليمات الرسمية، ونفذت خطة الطوارئ في وقت قياسي، بما ساهم في بدء عمليات مكافحة الحريق والسيطرة على الموقف منذ اللحظات الأولى، وأن سرعة الاستجابة كانت العامل الأبرز في التعامل مع الحادث، مشيرًا إلى أن جميع الوحدات البحرية والفنية كانت على درجة عالية من الجاهزية، وهو ما مكّنها من الوصول إلى موقع السفينة المشتعلة خلال دقائق قليلة والبدء في تنفيذ المهام المكلفة بها.


وأكد مدير إدارة الصيانة، خلال لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز"، أن فرق الإنقاذ تلقت أوامر مباشرة من القيادات المختصة عقب وقوع الحادث، موضحًا أن التعليمات ركزت على سرعة تجهيز القاطرات والوحدات البحرية والتوجه الفوري إلى موقع السفينة، مع تنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة للتعامل مع الحرائق البحرية، وأن جميع الإجراءات تمت في إطار منظومة عمل دقيقة، تعتمد على توزيع الأدوار بين مختلف الفرق الفنية، بما يضمن سرعة التدخل وتقليل المخاطر المحتملة على الأرصفة والسفن والمنشآت الحيوية داخل الميناء.

وأشار مدير إدارة الصيانة، إلى أن زمن الاستجابة لم يتجاوز ثلاث أو أربع دقائق من لحظة صدور التعليمات، مؤكدًا أن القاطرات ووحدات المكافحة انطلقت مباشرة نحو موقع السفينة، وهو ما ساعد على بدء عمليات الإطفاء قبل تفاقم الحريق، وأن الوصول السريع إلى موقع الحادث منح فرق الإنقاذ أفضلية كبيرة في التعامل مع النيران، وساعد على تنفيذ خطة المكافحة وفق الجدول الزمني المحدد، بما حدّ من اتساع نطاق الحريق داخل الميناء.
وأضاف مدير إدارة الصيانة، أن فرق العمل باشرت فور وصولها تنفيذ عمليات مكافحة الحريق باستخدام الإمكانات والمعدات المخصصة لهذا النوع من الحوادث، مؤكدًا أن جميع الإجراءات تمت وفق خطة فنية سبق إعدادها للتعامل مع حالات الطوارئ البحرية، وأن التنسيق بين وحدات الإطفاء والقاطرات والإرشاد البحري أسهم في تنفيذ مراحل الخطة بكفاءة، حيث جرى العمل بصورة متزامنة على احتواء الحريق وتأمين محيط السفينة لمنع انتقال النيران إلى أي وحدات بحرية أخرى.

وأكد مدير إدارة الصيانة، أن الجاهزية المستمرة للوحدات البحرية والعاملين بالميناء لعبت دورًا مهمًا في سرعة السيطرة على الموقف، موضحًا أن التدريب المستمر على خطط الطوارئ يرفع من كفاءة الاستجابة ويمنح فرق الإنقاذ القدرة على التعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، وأن عمليات الصيانة الدورية للمعدات والقاطرات ساعدت في ضمان جاهزيتها الكاملة وقت الحاجة، وهو ما انعكس على سرعة التحرك وكفاءة تنفيذ المهام خلال الحادث.
واختتم المهندس أحمد زقزوق، بالتأكيد على أن نجاح التعامل مع حريق السفينة جاء نتيجة التنسيق الكامل بين جميع الجهات والفرق العاملة داخل ميناء دمياط، بداية من القيادات المشرفة على إدارة الأزمة، مرورًا بفرق الصيانة والإطفاء، ووصولًا إلى أطقم القاطرات والإرشاد البحري، وأن سرعة إصدار التعليمات، والاستجابة الفورية، والالتزام بخطة الطوارئ، أسهمت جميعها في احتواء الحريق والحد من مخاطره، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس مستوى الجاهزية والكفاءة الفنية التي تتمتع بها فرق العمل داخل الميناء، وقدرتها على التعامل مع الحوادث الطارئة باحترافية، بما يضمن حماية الأرواح والحفاظ على المنشآت والمرافق الحيوية واستمرار حركة الملاحة بصورة آمنة.

ميناء دمياط أحمد زقزوق حريق السفينة الإطفاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

سر صغير للحفاظ على رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

غير العداد من كودي إلى قانوني

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح؟

بيزيرا

عضو بمجلس الزمالك يفجر مفاجأة بشأن بيزيرا

عداد الكهرباء

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح

الذهب

الدولار يقود الذهب للارتفاع محليًا.. عيار 21 يقفز 255 جنيهًا خلال يوليو

عداد الكهرباء

بعد زيادة أسعار الكهرباء.. اعرف هتشحن كارت العداد بكام كل شهر

بيزيرا

عرض قوي لضم بيزيرا.. أحمد سليمان يكشف موقف الزمالك من بيع البرازيلي

صلاح

الصفقة تقترب.. محمد صلاح على بعد خطوة من هذا النادي

ترشيحاتنا

الأبناء

ما حكم تفضيل بعض الأبناء في العطية؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم

قراءة القرآن

هل يجوز قراءة القرآن أثناء مشاهدة مسلسل أو فيلم؟.. أمين الفتوى يوضح

دار الإفتاء

ما حكم عمل إعلانات للمنتجات دون تجربة؟.. دار الإفتاء تجيب

فيديو

زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا

رونالدو ليس مستعجلًا على الزواج.. وجورجينا هي من تحلم به.. تصريحات شقيقة الدون تشعل الجدل

والد تامر حسني

والد تامر حسني .. اختفى عن ابنه 20 عامًا وعاد له وهو نجم النجوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد