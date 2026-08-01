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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استمرار ذروة ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس غدا

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار ذروة الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية يوم الأحد، 02 أغسطس 2026، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، وشديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يكون حاراً رطباً على السواحل الشمالية، ومائلاً للحرارة رطباً ليلاً.

حالة الطقس غدا في مصر

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة العظمى في الظل تُسجل مستويات مرتفعة، حيث تصل في القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية (المحسوسة 42 درجة)، والوجه البحري 39 درجة (المحسوسة 41 درجة)، وفي السواحل الشمالية الغربية 32 درجة (المحسوسة 36 درجة)، والسواحل الشرقية 34 درجة (المحسوسة 38 درجة)، بينما تسجل في شمال الصعيد 41 درجة (المحسوسة 43 درجة)، وتصل في جنوب الصعيد إلى 45 درجة مئوية (المحسوسة 46 درجة).

الظواهر الجوية والأمطار المتوقعة

وحول الظواهر الجوية، المؤثرة في الطقس غدا، فإنه يشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية، بحسب بيان الأرصاد، الذي أشار إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً (بنسبة حدوث 20% تقريباً) على مناطق من (حلايب – شلاتين – جنوب الصحراء الشرقية – أبو سمبل) على فترات متقطعة.

كما تتجه الفرص لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة قد ينجم عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

أتربة عالقة نهارا ورياح تلطف الأجواء ليلا

وتبقى الشبورة المائية هي الظاهرة المؤثرة صباحاً (من 4 إلى 8 صباحاً)، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

وتتهيأ الفرص خلال الطقس غدا لظهور أتربة عالقة نهاراً على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

وعن حالة البحر، يشهد الطقس غدا، نشاط رياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/ساعة، وتنشط ليلاً على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشرق الدلتا ووسط سيناء لتلطيف الأجواء.

 بينما قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح وجنوباً على (حلايب – شلاتين – جنوب الصحراء الشرقية – أبو سمبل) على فترات متقطعة. كما تنشط الرياح على شواطئ (السلوم – مطروح – العلمين – الإسكندرية – بلطيم – جمصة)، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية جميع المواطنين والجهات المعنية إلى اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية، ومتابعة النشرات والحدث اليومي للطقس.

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