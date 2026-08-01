صورة متداولة.. حلم الطفولة يتحقق لحمزة عبد الكريم بقميص برشلونة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قديمة للمهاجم المصري حمزة عبد الكريم وهو طفل، ويرتدي قميص برشلونة، وذلك بالتزامن مع التألق اللافت الذي يقدمه مع الفريق الأول للنادي الكتالوني خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

حمزة عبد الكريم

وأظهرت الصورة، حمزة عبد الكريم في سنوات طفولته مرتديًا قميص برشلونة، في مشهد اعتبره كثيرون تجسيدًا لحلم بدأ منذ الصغر قبل أن يتحول إلى واقع؛ بعدما أصبح لاعبًا في صفوف النادي الإسباني وشارك مؤخرًا مع الفريق الأول، مسجلًا حضورًا مميزًا جذب الأنظار.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة، معتبرين أنها تعكس رحلة استثنائية للاعب المصري الشاب، الذي انتقل من تشجيع برشلونة في طفولته إلى ارتداء قميصه رسميًا، في قصة ألهمت الكثير من متابعي كرة القدم.