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نجاح ثاني عملية زراعة قوقعة لطفل بمستشفى شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نجاح ثاني عملية زراعة قوقعة لطفل بمستشفى شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء

مستشفى شرم الشيخ الدولي
مستشفى شرم الشيخ الدولي
أ ش أ

 شهدت مستشفى شرم الشيخ الدولي، التابعة لفرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، نجاح ثاني عملية زراعة قوقعة لطفل يبلغ من العمر ثلاثة أعوام، يعاني من ضعف سمع حسي شديد، وذلك بعد نجاح أول عملية من نوعها بالمحافظة، في خطوة تعكس تطور الخدمات الطبية التخصصية المقدمة داخل منشآت الهيئة.

وذكر فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، في بيان اليوم السبت، أن العملية تمثل امتدادًا للنجاح الذي حققته المستشفى في إجراء أول عملية زراعة قوقعة بجنوب سيناء، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات طبية دقيقة كانت تتطلب في السابق انتقال المرضى إلى محافظات أخرى.

وتابع البيان أن تكامل جهود الفريق الطبي أسهم في نجاح العملية وتقديم الرعاية اللازمة للطفل، وفقًا للمعايير الطبية المعتمدة.

وأفاد البيان بأن نجاح العملية للمرة الثانية يعكس استمرارية تطوير خدمات زراعة القوقعة وجراحات الأنف والأذن والسمعيات داخل منشآت الهيئة بالمحافظة، بما يسهم في توفير الرعاية الصحية التخصصية لأبناء جنوب سيناء وتقليل الحاجة إلى السفر خارج المحافظة لتلقي العلاج.

يشار إلى أن مستشفى شرم الشيخ الدولي تواصل تعزيز قدراتها الطبية ودعم الكوادر المتخصصة، بما يرسخ مكانتها كأحد الصروح الطبية المتقدمة التابعة لفرع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة.

مستشفى شرم الشيخ الدولي جنوب سيناء عملية زراعة قوقعة

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